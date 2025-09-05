Dictan prisión preventiva a “El Padrino”, líder de “Los Toscano”, ligados a balacera en Los Lavaderos

La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó este jueves que Julio César N., alias “El Padrino” y señalado como líder de “Los Toscano”, grupo relacionado con el homicidio de dos hombres durante una balacera en inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, ya había sido detenido en 2008 por secuestro y trasladado a un penal de máxima seguridad en Chiapas.

Sin embargo, aseguró desconocer los motivos de su liberación. Sobre su situación actual, explicó que los abogados de Julio César N. solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que aún no ha sido vinculado a proceso por narcomenudeo; no obstante, el juez de control determinó imponerle como medida cautelar la prisión preventiva, dada su peligrosidad.

“Desconozco por qué fue liberado previamente, pero ya fue detenido de nuevo por nosotros y ayer tuvo su audiencia por el delito de narcomenudeo. Su defensa solicitó la duplicidad del término”, declaró la fiscal.

Cuestionada sobre el operativo de detención, Pastor Betancourt aclaró que las versiones difundidas en algunos medios que atribuían la aprehensión a la Fiscalía General de la República (FGR) derivaron probablemente de los antecedentes penales de “El Padrino”.

En ese contexto, la funcionaria recordó que en su primera detención Julio César N. fue ingresado al penal de San Miguel, en la capital poblana, pero tras una decisión judicial fue trasladado en 2008 a un penal de máxima seguridad en Chiapas.

En cuanto al operativo actual, confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) apoyó en la captura en coordinación con la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Por ahora, el delito que se le imputa es el de narcomenudeo, al ser identificado como líder de Los Toscano, banda dedicada a la comercialización de drogas en la zona centro y sur de la capital poblana.

De acuerdo con las investigaciones, esta célula criminal es considerada responsable de al menos 40 detonaciones de arma de fuego registradas el 29 de mayo en inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, durante un enfrentamiento por el control de la venta de droga con otro grupo delictivo conocido como “El Chupón”.

Sobre esos hechos, se detalló que la noche del jueves 29 de mayo, un grupo de Los Toscano llegó a bordo de varias camionetas al tianguis ubicado en la colonia Moctezuma, donde abrieron fuego contra sus rivales.

Como consecuencia de la balacera, dos hombres identificados como José Manuel, de 47 años, y Alejandro, de 39, perdieron la vida.