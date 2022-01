Envían dictamen con 2 mil 86 presuntas anomalías de la gestión de Claudia Rivera a la ASE

En medio de cuestionamientos por no entrar al fondo del documento y de acusaciones de un intento de “ley mordaza” impuesta a la fracción de regidores de Morena, el Cabildo capitalino aprobó un acuerdo para enviar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el dictamen con las 2 mil 86 presuntas anomalías en la administración de Claudia Rivera Vivanco, detectadas durante el proceso entrega-recepción.

Aunque el dictamen de la Comisión Entrega-Recepción nombrada por la comuna establece que presuntamente no se presentó justificación sobre el gasto del presupuesto ejercido durante los tres años de administración de la ex edil por un monto que supera los 14 mil 470 millones de pesos, las principales observaciones se hicieron en los rubros de compras de bienes y servicios y obra pública por un monto de más de 6 mil 680 millones de pesos.

La secretaria general, Silvia Tanús Osorio leyó las conclusiones del dictamen de la Comisión Entrega-Recepción contenido en el acuerdo, en el que se destaca que en el ejercicio fiscal 2019 el gobierno de la ex edil Claudia Rivera no justificó 773 contratos de bienes y servicios por un monto de mil 580 millones de pesos, en 2020 no se justificaron contratos en el mismo rubro por mil 400 millones de pesos y en 2021 el monto no sustentado fue por mil 299 millones de pesos para sumar un total de presuntas anomalías por 4 mil 279 millones de pesos.

El dictamen establece que la comisión saliente no llevó a cabo la entrega de documentación justificativa y comprobatoria de la licitación y contratos administrativos de 225 obras de infraestructura en 2019 por un monto de 473 millones de pesos; en 2020 se hizo la misma a observación respecto a 181 contratos por un monto de 775 millones de pesos y en 2021 no se encontró la sustentación de 181 contratos por un monto de 863 millones de pesos para sumar un total de anomalías por 2 mil 111 millones de pesos.

Adicionalmente, se realizaron observaciones por supuestas anomalías en las 71 obras que dejó pendientes la pasada administración por un monto de 500 millones de pesos.

Las observaciones en obra pública y adquisiciones suman 6 mil 890 millones de pesos, equivalentes al 47.61 por ciento de los más de 14 mil millones de pesos de presupuesto ejercido durante los tres años de administración de Claudia Rivera.

El monto de las observaciones incluso supera los 5 mil 244 millones 271 mil 526 pesos de presupuesto que ejercerá la presente administración para el ejercicio fiscal 2022.

Sin embargo, los regidores de Morena acusaron una “ley mordaza” en su contra, luego de que la síndico municipal, Guadalupe Arrubarrena García, afirmó que los regidores de esta fracción no tenían derecho a un posicionamiento en el tema al incurrir en un supuesto “conflicto de interés”, luego de que acompañaron a la comisión entrega recepción de Claudia Rivera a presentar la solventación de observaciones.

Los regidores Elisa Molina y Leobardo Rodríguez Juárez denunciaron que se violó el reglamento al no poner a consideración del cuerpo edilicio los pormenores del dictamen, ya que únicamente se aprobó un acuerdo para emitir el documento con las observaciones a la ASE sin entrar al fondo de las mismas.

En una discusión acalorada con los regidores afines al edil Eduardo Rivera, Leobardo Rodríguez incluso acusó que la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio no tenían idea del contenido del documento, pese a lo cual votaron a favor de remitirlo a la ASE.

Los regidores de Morena acusaron que en realidad se trata de una estrategia política para seguir atacando a la pasada administración para soslayar los pobres resultados de la administración actual, así como la alta percepción de inseguridad, la represión a los vendedores informales y el aumento injustificado de sueldos a funcionarios de primero y segundo nivel.