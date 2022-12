Dice que ya no hay halconcitos ni pepenadores transportando huachicol

La presidente municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarun, sostuvo que la práctica del huachicol ha disminuido, pues ya no se ve a quienes la realizaban por las calles.

Durante la inauguración de una capacitación por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) a personal operativo de municipios, así como a agentes de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la alcalde señaló que ya no se ven huachicoleros por las calles de la demarcación que gobierna.

Explicó que anteriormente había pepenadores que en lugar de llevar basura en sus carritos transportaban gasolina robada; además, era común ver a niños o jóvenes dedicados a alertar a los grupos de ladrones de combustible sobre la presencia de alguna autoridad.

“Hoy no vemos a los camiones llenos de huachicol, y que no vemos a los caballitos pepenadores en lugar de basura llevaban huachicol porque les pagaban, y que no tenemos un San Martín lleno de estos jóvenes que se involucraron en estas actividades y que les pusieron por ahí un nombre medio raro, los halconcitos, eso ya no se ve en San Martín”, expresó.