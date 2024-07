Diario tengo pruebas cognitivas: Biden

Washington. El presidente Joe Biden reiteró ayer que no tiene intención de retirar su candidatura, y aseguró que todavía puede vencer a su rival republicano, Donald Trump, en las elecciones venideras, a pesar de que en las últimas horas destacados patrocinadores del Partido Demócrata retiraron su respaldo, por considerar que ya no está capacitado para desempeñarse como presidente, debido a su avanzada edad.

“Fue un episodio (el debate) muy malo. No había indicios de ninguna condición grave. Estaba exhausto. No hice caso a mis instintos en cuanto a la preparación y tuve una mala noche”, expresó ayer el mandatario en una entrevista con la cadena estadunidense ABC.

El presentador George Stephanopoulos le preguntó al mandatario si su desempeño en el cara a cara con su antecesor se debió a la falta de tiempo de descanso, Biden respondió que estaba enfermo y se sentía terrible.

“Los médicos que estaban conmigo me preguntaron si me habían hecho una prueba de Covid porque estaban tratando de averiguar qué me pasaba. Me hicieron una prueba para ver si tenía o no alguna infección, ya sabes, un virus. No la tenía. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte”, agregó al respecto en un intento de borrar la mala impresión que dejó tras su mal desempeño en el debate frente a Trump.

El mandatario estadunidense rechazó someterse a una evaluación médica independiente que demostraría a los votantes que está en condiciones de completar otro mandato. “Mira, tengo una prueba cognitiva todos los días”, dijo Biden a Stephanopoulos refiriéndose a las tareas a las que se enfrenta diariamente en un trabajo riguroso y agregó que “todos los días tengo pruebas. Todo lo que hago”.

En este escenario, ciertos grupos de demócratas consideran que la vicepresidenta Kamala Harris debe ser el remplazo de Biden en la candidatura.

Durante un mitin ayer en Wisconsin, un estado clave en el norte de Estados Unidos, el mandatario dijo: “Soy candidato y voy a ganar de nuevo”, antes a su entrevista con la cadena ABC. “Déjenme decir esto tan claramente como pueda: sigo en la carrera. Derrotaré a Donald Trump en las elecciones de noviembre, insistió ante un millar de seguidores”, difundió su equipo de campaña. El demócrata, que abandonó el escenario al son de una canción cuyo título es No daré marcha atrás, también destacó los embates de su rival.

“Si te preguntas si Trump está en su sano juicio, ¿has oído alguna vez cómo explicó el 4 de julio cuando era presidente?”, señaló Biden, refiriéndose al día que celebran la independencia estadunidense, proclamada el 4 de julio de 1775.

En aquella ocasión, el magnate expuso que la victoria fue posible porque el ejército tomó el control de los aeropuertos, cuando en esa época no existían aún los aviones. El entonces presidente explicó su error argumentando que debido a la lluvia el teleprompter (apuntador electrónico) estaba kaput.

Te podría interesar: Crecen voces en EU para que Biden deje la lucha electoral.