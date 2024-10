DIARIO EJECUTIVO: AMLO, Sheinbaum y los Premios Nobel

Coinciden ganadores y humanismo mexicano

Inversiones, Periodismo, Multas, Reportes, Deporte

La Academia sueca otorgó al turco-estadounidense Daron Acemoglu y los británico-estadunidenses Simon Johnson y James A. Robinson el Premio Nobel de Economía, Los investigadores, que viven en Estados Unidos, fueron galardonados “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”, señaló el jurado en su comunicado.

“Reducir las enormes diferencias de renta entre países es uno de los mayores retos de nuestro tiempo. Los ganadores mostraron la importancia de las instituciones para lograrlo”, declaró Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas, citado en un comunicado.

En su justificación del premio, el jurado tomó el ejemplo de Nogales, dividida por la frontera entre Estados Unidos y México, donde los residentes del lado estadounidense de la ciudad tienden a vivir en mejores condiciones.

“El sistema económico estadounidense ofrece a los habitantes al norte de la frontera mayores oportunidades de elegir su educación y profesión, y forman parte del sistema político estadounidense, que les otorga amplios derechos políticos”, detalló el jurado.

Entre los libros de estos investigadores hay uno que puede consultarse en México, “Los Orígenes del Poder, La Prosperidad y la Pobreza/ Por qué fracasan los países”, en donde Acemoglu y Robinson detallan algunos casos concretos de México y señalan que en nuestro país fracasaron los experimentos neoliberales, al igual que en otros países.

Concretamente señalan que no puede haber progreso para un país, mientras existan grupos de poder que controlen los medios de producción y se mantengan altos niveles de corrupción.

De hecho, los dos ganadores del premio Nobel de Economía de este año tienen bastantes coincidencias con el actual gobierno, es decir con la Cuarta Transformación y el Humanismo Mexicano.

Concretamente analizan la historia y señalan como los colonizadores impusieron lo que llaman “economía extractiva” que en síntesis se trata de extraer la riqueza de un país, que sigue vigente en nuestro tiempo y dificulta la prosperidad, al mismo tiempo que aumenta la pobreza.

“Las reformas económicas de la década de los noventa fomentadas por economistas y por instituciones financieras internacionales tenían como objetivo liberalizar los mercados y reducir el papel del Estado en la economía. Un pilar clave de aquellas reformas omnipresentes fue la privatización de activos propiedad del Estado. La privatización mexicana (capítulo 1), en lugar de aumentar la competencia, convirtió los monopolios propiedad del Estado en monopolios en manos privadas. Por lo tanto, fue un proceso que enriqueció a hombres de negocios con conexiones políticas como Carlos Slim”, dicen los economistas.

Y añaden “la solución al fracaso político y económico de los países hoy en día es transformar sus instituciones extractivas en inclusivas. El círculo vicioso implica que esta transformación no sea fácil. Sin embargo, no es imposible, y la ley de hierro de la oligarquía no es inevitable. Algunos elementos inclusivos preexistentes en las instituciones, la presencia de coaliciones amplias que conducen a la lucha contra el régimen existente o solamente la naturaleza circunstancial de la historia pueden romper los círculos viciosos”.

En síntesis el libro menciona que fracasó la teoría de la modernización (que tanto promovió el neoliberalismo. Esto lo digo yo, no ellos) y menciona que dio origen a grupos de élites económicas y políticas que en muchas ocasiones promovieron la corrupción.

“Existe una fuerte sinergia entre las instituciones económicas y las políticas. Las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder. Las instituciones económicas a menudo están estructuradas por esta élite para extraer recursos del resto de la sociedad. Por lo tanto, las instituciones económicas extractivas acompañan de forma natural a las instituciones políticas extractivas. De hecho, deben depender inherentemente de las instituciones políticas extractivas para su supervivencia. Las instituciones políticas inclusivas, que confieren el poder ampliamente, tenderían a eliminar las instituciones económicas que expropian los recursos de la mayoría, levantan barreras de entrada y suprimen el funcionamiento de mercados que solamente benefician a un número reducido de personas”, escriben los dos premios Nobel.

Agregan: “Los países fracasan desde el punto de vista económico debido a las instituciones extractivas. Éstas mantienen en la pobreza a los países pobres y les impiden emprender el camino hacia el crecimiento económico”.

Y a manera de conclusión señalan: “La solución al fracaso político y económico de los países hoy en día es transformar sus instituciones extractivas en inclusivas. El círculo vicioso implica que esta transformación no sea fácil. Sin embargo, no es imposible, y la ley de hierro de la oligarquía no es inevitable. Algunos elementos inclusivos preexistentes en las instituciones, la presencia de coaliciones amplias que conducen a la lucha contra el régimen existente o solamente la naturaleza circunstancial de la historia pueden romper los círculos viciosos”.

En otras palabras, muy sintetizadas, la teoría de los premios Nobel consiste en un término: inclusión para la prosperidad.

Cualquier parecido entre este libro y los fundamentos de lo que se llama humanismo mexicano quizá no sea coincidencia, pues la teoría fue presentada en 2012, tras 15 años de t5rabajo. Casi coincidentemente con la lucha de la Cuarta Transformación.

Dice el filósofo del metro: simultaneidad y sincronía, son sinónimos de coincidencia.

Tianguis

Este martes la presidencia Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunciaron la inversión de más de 20 mil millones de dólares para 2025, al término de la reunión denominada CEO Dialogue. Explicron que esta cantidad obedece a cuatro grandes proyectos de empresas como Woodside Energy, Amazon, Royal Caribbean y Mexico Pacific. Los dos fueron muy mesurados y hasta cautelosas, porque pudieron haber anunciado inversiones por el doble. Veamos: Pacific México Anunció que planea desarrollar diversos proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) con 15 mil millones de dólares que se suman a los 15 mil millones de dólares que ya se están invirtiendo en la construcción de los proyectos Saguaro Energía y el gasoducto asociado Sierra Madre, según información de Sarah Bairstow, directora General de México Pacific, presidenta de US-Mexico Economic Council y copresidenta del CEO Dialogue. A su vez Woodside Energy, planea, en asociación con Petróleos Mexicanos planea producir, para 2028, desde Tamaulipas, 110 mil barriles de petróleo crudo y 90 millones de pies cúbicos de gas diarios, con una inversión conjunta de 11 mil 679 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la empresa. Royal Caribbean anunció mil 500 millones de dólares para crear un proyecto de polo de desarrollo turístico en Mahahual, Quintana Roo, proyecto que destacó la presidenta Claudia Sheinbaum por su importancia porque “esa zona requiere desarrollo, es una inversión turística vinculada con el Tren Maya”. Y Amazon, que va a fortalecer su red y su capacidad digital en México con seis mil millones de dólares para 2025 y 2026. Es decir pudieron haber mencionado una cifra de más de 50 mil millones de dólares… Este martes se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Peeriodismo, convocado por el Consejo Ciudadano. Fuera de mi felicitación a todos los que obtuvieron reconocimientos me agradaron especialmente dos: Pepe Reveles y Témois Grecko. El pronunciamiento del Jurado señala que urge mejorar las condiciones laborales de los periodistas. También me solidarizo con el reconocimiento a Radio Educción por 100 años… La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a 52 gasolineras, a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) y a 18 directivos por un total de 437 millones 911 mil 146 pesos por manipular precios. En un comunicado, el organismo antimonopolios explicó que los sancionados conspiraron de manera ilegal y en perjuicio de los consumidores finales para manipular los precios de la gasolina regular y premium entre 2014 y 2021. Explicó que 15 gasolineras y dos directivos, con la coadyuvancia de la Amegas, celebraron un foro de gasolineros donde acordaron no bajar los precios de la gasolina entre 2014 y 2017, por lo que recibieron una multa de casi 28 millones de pesos… El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes con adeudos, que pueden regularizar su situación fiscal a través de una serie de facilidades de pago, las cuales pueden ser hasta en 36 parcialidades y una reducción de hasta 100 por ciento de la multa. En un comunicado, el SAT precisó que las personas físicas y morales que presenten adeudos determinados por la autoridad o con adeudos autodeterminados en las declaraciones, pueden solicitar un pago a plazos, la reducción de multas y tasa de recargos… Apenas comenzó la administración de Libia García en Guanajuato y en su gabinete ya hay un señalado. Se trata de Gabriel Alfredo Cortes Alcalá, recientemente nombrado secretario de Salud del estado. Cortés Alcalá estuvo al frente del Hospital Regional del ISSSTE en León, llegó a inicios de 2023 y ahí permaneció hasta este 2024. Su gestión sin embargo, habría estado plagada de irregularidades, según consta en la prensa local y nacional, donde se denunció desde falta de pagos para el personal de enfermería suplente, la contratación de empresas vinculadas con empleados de alto rango, la contratación millonaria de una empresa para hacer labores de limpieza, léase Limpse SA de CV, hasta un adeudo de más de 100 mil pesos del impuesto predial de una supuesta casa no declarada del funcionario en El Molino Residencial, un desarrollo habitacional con campo de golf…. La reciente toma de posesión de Claudia Sheinbaum genera expectativas positivas en el sector de la movilidad. La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), que preside Ricardo Serrano, ha expresado su respaldo y compromiso para trabajar de manera conjunta con el gobierno federal, con el objetivo de consolidar un sistema de transporte más inclusivo, sostenible y seguro. La importancia de avanzar hacia una movilidad accesible para todas las personas es un tema de justicia social, lo que coincide plenamente con la visión de bienestar de la nueva mandataria, así como con los objetivos que tiene la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rogelio Arzate. La movilidad es un tema transversal, por ello, el diálogo será crucial para garantizar un enfoque coordinado y efectivo…. América Móvil presentó su reporte financiero y operativo del tercer trimestre de 2024, en el cual se indica que añadieron 1.8 millones de suscriptores en el tercer trimestre, incluyendo 1.4 millones de postpago. Brasil contribuyó con 291 mil y Colombia con 159 mil. Los ingresos del tercer trimestre totalizaron 223 mil millones de pesos, con los ingresos por servicios creciendo 11.3 por ciento anual en términos de pesos mexicanos… KUO también anunció sus resultados no auditados del periodo con ingresos por 13 mil 607 millones y flujo operativo de mil 435 millones. “Durante el trimestre mantuvimos el enfoque de fortalecer nuestro balance, a través de reducción de deuda y eficiencias en el capital de trabajo”, señaló Alejandro de la Barreda, Director General de KUO… El Kia K3 fabricado en la Planta de Kia en Nuevo León, México, alcanzó la calificación más alta de cinco estrellas otorgada por Latin NCAP, colocándose como uno de los vehículos más seguros de su clase y convirtiéndose en el primer modelo de la marca en lograr la máxima calificación… Muy interesante lo que sucedió en Heineken Silver Live Out con un festival inolvidable para los amantes de la música indie y alternativa, en donde Heineken animó a los asistentes a guardar sus teléfonos y disfrutar el momento a través de un inesperado mensaje infrarrojo durante el evento. La marca en colaboración con Bodega y Human Mobile Devices (HMD), buscan recuperar la convivencia lanzando “The Boring Phone”, un teléfono plegable Y2k de edición limitada, sin internet ni redes sociales, convirtiendo a México en uno de los cinco países donde llegará este gadget. Bien por Heineken… El mundo deportivo ligado a la comunidad médica en Jalisco, aplaudió la designación de Héctor Raúl, Pérez Gómez, como nuevo secretario de salud estatal. Héctor Raúl, goza de buena reputación durante su gestión como director general de Hospitales Civiles, así como Rector en Centro Universitario para la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, entiende que el deporte tiene que estar ligado a la salud pública, y en eso Pérez Gómez podrá apoyar a quien sea el próximo titular del CODE… Por cierto que también en Jalisco Scotiabank inauguró una cancha de fútbol que beneficiará a la comunidad de Santa Anita, Jalisco, brindando un espacio seguro y de calidad para la recreación y el deporte a sus más de 20 mil habitantes. Esta acción forma parte del compromiso del Banco con el desarrollo de las comunidades en las que opera a través del deporte, promoviendo el bienestar físico y la cohesión social. El evento contó con la presencia de Carles Puyol, exjugador del Fútbol Club Barcelona y embajador de la plataforma Comunitaria Scotia Futbol Club. Ahí, Pilar Torres Ospina, Directora de Comunicación Intitucional, Sostenibilidad y Asuntos Públicos del banco dijo: “esta cancha es muestra de nuestro compromiso con las comunidades en las que operamos, desde 2014 hemos impulsado el deporte como un hilo conductor para sumar a la resiliencia económica en comunidades vulnerables y así abonar a un futuro donde nuestros jóvenes en México tengan las herramientas de disciplina y resiliencia que fomenta una actividad como el fútbol”.

[email protected]