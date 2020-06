Diana Cano, talento joven en la UPAEP; es una pieza clave en las Águilas

Diana Cano es una de las más destacadas basquetbolistas jóvenes que tiene el país, su paso por selecciones nacionales y su paso por UPAEP lo confirma hasta el momento.

Seleccionada nacional en varias categorías, campeona de Conadeip con Prepa UPAEP y actualmente estudiante Contaduría y Alta Dirección, ella es Diana Cano Ledezma, pívot del equipo femenil de basquetbol Águilas UPAEP.

“Empecé a jugar el baloncesto a los 8 años y mis primeros recuerdos son cuando jugaba en los torneos que se hacían en mi estado. Mi familia siempre nos acompañaba a mi hermana y a mí a todos los juegos que teníamos desde pequeñas.”

Diana Cano se destacó desde el inicio de su trayectoria deportiva en los equipos juveniles, sobre todo cuando empezó su trayectoria en las Olimpiadas Nacionales donde marcaba diferencia.

“Me abrieron las posibilidades primero de representar a mi estado en Olimpiadas Nacionales y posteriormente representar a mi país; en una de ellas quedamos en tercer lugar (Veracruz 2014), fue mi última Olimpiada a la que asistí y después de ahí me convocaron para la preselección de México.

Su paso por selecciones nacionales juveniles fue muy destacado, consiguiendo resultados históricos para México que tuvo una generación brillante donde Diana Cano aportó su talento.

“Fue una experiencia llena de emoción felicidad, trabajo y sacrificios. Nunca había tenido la posibilidad de acudir a una concentración y sabía que me tenía que ganar mi lugar poco a poco y trabajar duro todos los días, había mucha competencia entre cada una de mis compañeras, pero pude lograr uno de mis más grandes sueños desde pequeña. Represente a México en 4 ocasiones, incluido el mundial sub 17 en España”.

Después del destacado papel de Diana Cano con la selección llegó su etapa en la UPAEP, donde empezó su camino en el Bachillerato, donde fue parte de un equipo que también consiguió éxitos.

“Cuando fue el torneo del premundial en Puebla tuve la oportunidad de que algunos entrenadores vieran mi estilo de juego y el potencial que tengo como jugadora; esto me dio la oportunidad de poder continuar con mis estudios en la preparatoria en la UPAEP. Aún me da mucha felicidad volver a recordar todo el proceso que me llevó para estar presente con mi equipo en ese torneo, ya que era mi último año en la preparatoria y quería concluir de la mejor manera posible.

Finalmente la basquetbolista tiene ahora la oportunidad de conseguir triunfos y éxitos con el equipo universitario de la UPAEP, donde pasó su primera temporada con dos finales y ahora con una temporada que quedó inconclusa donde las Águilas fueron el mejor equipo en la fase regular del calendario.

“Sí estaba nerviosa porque era mi primer año de universidad y era novata en la liga, pero tuve confianza en mí y en lo que podía hacer para aportar en cada juego. Los resultados no fueron los que esperábamos pero en las siguientes temporadas vamos con todo”.