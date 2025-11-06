Jueves, noviembre 6, 2025
Tras más de tres semanas de paro estudiantil en el ITT hoy se espera un diálogo con autoridades del TecNM

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán mantienen plantón en las instalaciones del plantel desde octubre pasado.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Luego de más de tres semanas de paro estudiantil y dos tomas de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca realizadas esta semana, este jueves iniciará el diálogo entre representantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) y autoridades del Tecnológico Nacional de México (TecNM), esto se realizará en las instalaciones del plantel, con el objetivo de dar una salida al conflicto que desde octubre mantiene detenidas las actividades académicas y administrativas.​

La comunidad estudiantil emitió un comunicado señalando que todas sus acciones, desde la toma de las instalaciones, han sido de manera pacífica y que el paro es una medida de presión ante la falta de diálogo y respuesta institucional a las denuncias de irregularidades administrativas, académicas y de gestión que han planteado durante los últimos meses. Su único objetivo es mejorar esa casa de estudios en todos los sentidos.​

Entre los principales puntos de su pliego petitorio, los alumnos solicitan la intervención de la Dirección General del TecNM y de la Secretaría de Educación Pública, así como la destitución del director del plantel, Sergio Villafuerte Palavicini. Al tiempo reclaman la regularización de prácticas académicas, mejoras en infraestructura y la atención de casos de acoso laboral y académico, denunciados desde hace más de medio año.​

El movimiento ha ganado fuerza en las últimas semanas. Durante su primera toma de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, los estudiantes permitieron el libre paso de los vehículos sin cobro de peaje, con el fin de visibilizar sus demandas. Días después, repitieron la acción en el mismo punto, pero la protesta se tornó tensa cuando denunciaron haber sido amenazados por sujetos armados, lo que los obligó a retirarse del lugar tras más de 10 horas de bloqueo.​

Pese a los incidentes, la comunidad estudiantil ha reiterado su compromiso con un movimiento “pacífico, responsable y legítimo”, insistiendo en que no busca la confrontación, sino el ejercicio de su derecho constitucional a la libre manifestación y la defensa de la educación pública. En sus comunicados, los alumnos advierten que cualquier represalia física, académica o administrativa será responsabilidad directa de las autoridades del TecNM y de la Secretaría de Educación Pública.​

El comunicado emitido por los alumnos convoca también a madres y padres de familia a presenciar la mesa de negociación, a fin de garantizar transparencia y respaldo social. Pone de manifiesto como objetivos principales una respuesta formal y vinculante a su pliego petitorio, la entrega por parte de las autoridades educativas de una carta compromiso de no represalias para los participantes en el paro y acordar el regreso a clases en condiciones de respeto y seguridad, lo cual debe ser una vez que se firme el acuerdo.​

En otro documento, los estudiantes solicitan una reunión con el Sindicato D-V80, encabezado por Alejandro Colotla López, que piden se lleve a cabo hoy por la tarde en la presidencia auxiliar de Santa María Coapan. El objetivo de ese encuentro será fortalecer la comunicación y la cooperación entre alumnos, docentes y personal administrativo, en busca de reconstruir la estabilidad institucional del ITT.

