Diablos pega primero en la serie ante Pericos

Racimo de seis carreras en el capítulo cinco y sólida salida de Brooks Hall, le dio el triunfo a los Diablos Rojos del México por pizarra de 7-2 sobre los Pericos de Puebla en el primer juego de la Serie de Zona.

Tras amenazar en las dos primeras entradas, los emplumados tomaron la ventaja en el tercer rollo con jonrón de par de anotaciones de Christian Adames, se llevó por delante a Samar Leyva que previamente se embasó con pasaporte, todo esto se dio con dos outs ante la serpentina de Brooks Hall.

Después de colgar tres argollas, Vladimir Gutiérrez aceptó sencillo y doble de Carlos Ruiz y Rio Ruiz, respectivamente, esto lo aprovechó Arístides Aquino para remolcar la carrera de la quiniela con rodado a las paradas cortas.

La ofensiva escarlata explotó en el quinto capítulo; en primer lugar Robinson Canó empató el juego con doblete al derecho, después Julián Ornelas, ya con Liarvis Breto en el centro del diamante, rompió el empate con sencillo productor, la cuarta carrera de los locales llegó por medio de un error de Samar Leyva, finiquitaron la tanda Juan Carlos Gamboa con triple de par de anotaciones y doble de Carlos Sepúlveda, para colocar el juego 7-2.

Cuatro relevistas se encargaron de mantener la ventaja de los Diablos Rojos del México en los últimos cuatro capítulos.

El triunfo se lo llevó Brooks Hall con labor de cinco entradas, aceptó cinco hits y dos carreras, dio par de pasaportes y ponchó a dos enemigos. La derrota fue para Vladimir Gutiérrez. El duelo para el segundo de la serie será entre Yoimer Camacho y Ricardo Pinto.