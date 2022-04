Cáncer de pulmón, entre las 10 principales causas de muerte en México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México, este tipo de cáncer (pulmonar) es una de las 10 principales causas de muerte en el país, la primera entre los diagnosticados con tumores malignos. En 2020 se registraron aproximadamente 7 mil 588 nuevos casos y un estimado de 7 mil 100 personas muertas por esta causa.

El cáncer es una de las enfermedades más comunes que año con año aumenta sus tasas de letalidad. Tan solo en 2020, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue la principal causa de muerte en el mundo, incluso en la pandemia por Covid-19 con un total de 10 millones de defunciones. El cáncer de pulmonar fue el segundo más reportado con 2 millones 210 mil de casos -solo por detrás del cáncer de mama-, y fue el mayor causante de decesos por este padecimiento.

Por ello, con el fin de concientizar a la población sobre esta afección, el 26 de enero del 2018 se proclamó en México el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, siendo el 5 de abril del mismo año su primera conmemoración.

Existen dos tipos de cáncer pulmonar:

Cáncer o carcinoma microcítico: un cáncer de células pequeñas.

Cáncer pulmonar de células no pequeñas: suele ser el más común; crece y se desarrolla más lento que el de células pequeñas.

Debido a que en sus inicios, este tumor no suele presentar síntomas en quienes lo padecen, la mayoría de los casos están en etapas avanzadas cuando son detectados, por lo que puede resultar complicado llevar a cabo un tratamiento de manera oportuna.

Cuando se hacen presentes, sus síntomas más frecuentes son:

Tos persistente (puede empeorar hasta exponer sangre)

Dolores en el pecho

Dificultad para respirar

Sonidos anormales al momento de respirar

Pérdida de peso y/o apetito

Las valoraciones que se obtienen se dan por causas como el tabaquismo en primer lugar, obesidad y sedentarismo (falta de actividad física, estilo de vida, etc.). Estos 3 factores son los más persistentes entre la población. No obstante, estas situaciones no son las únicas causas pues también hay otras como la exposición constante al humo, contaminación ambiental o convivencia con fumadores.

Por ello se hacen recomendaciones para prevenir el riesgo de contraer esta enfermedad:

No fumar, así como evitar el humo de quienes sí lo hagan

Alimentación balanceada con frutas y verduras

Ejercicio y actividades físicas de manera constante

