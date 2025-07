Día del Árbol: memoria verde en decadencia

La relación entre el ser humano y los árboles es tan antigua como la civilización misma. Desde tiempos remotos, los árboles han sido fuente de alimento, refugio, medicina, inspiración y objeto de estudio. En el marco del Día del Árbol, que en México se celebra el segundo jueves de julio, vale la pena mirar atrás y reconocer el papel central que estos seres vivos han desempeñado no solo en la supervivencia de las especies, sino también en la cultura, la ciencia y la defensa del medio ambiente.

Ya en la Antigüedad, los árboles despertaban un profundo interés entre los pensadores. En el Mediterráneo, Teofrasto, discípulo de Aristóteles, es considerado el primer botánico de la historia. En su obra De Historia Plantarum (Historia de las Plantas), elaboró una de las primeras clasificaciones científicas conocidas, describiendo el crecimiento, las características y la relación de los árboles con el clima y el suelo.

De manera paralela, en Mesoamérica, civilizaciones como la texcocana también desarrollaron amplios conocimientos sobre el cultivo, uso y cuidado de los árboles. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores europeos, muchos de estos saberes tradicionales fueron interrumpidos o marginados, afectando gravemente la continuidad de las prácticas arboricultoras de los pueblos originarios.

Lejos de ser elementos estáticos en el paisaje, los árboles son protagonistas silenciosos de los ecosistemas. Absorben dióxido de carbono, producen oxígeno, regulan el clima y la humedad del suelo, protegen la biodiversidad, previenen la erosión, purifican el aire, regeneran nutrientes y permiten la captación de agua. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), un solo árbol es capaz de absorber 12 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) anualmente y liberar oxígeno suficiente para una familia de cuatro personas; mientras que una hectárea de árboles puede capturar hasta seis toneladas de CO2 al año.

En el plano global, un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) estima que existen alrededor de 73 mil 300 especies de árboles conocidas. América del Sur, hogar de la selva amazónica y los bosques andinos, alberga cerca del 43 por ciento de estas especies y concentra la mayor diversidad de árboles raros del planeta.

Te puede interesar: Extraen cientos de especies arbóreas de los cerros de Malacatepec para adornar áreas verdes de Lomas de Angelópolis, denuncian pobladores

A pesar de los avances científicos, el conocimiento sobre las especies arbóreas sigue incompleto. Cada año se descubren nuevas variedades en zonas poco exploradas. En México, en 2018 se identificó una nueva especie: Coutaportla lorenceana, hallada por un equipo liderado por Alejandro Torres Montúfar en una región restringida del estado de Sinaloa. Tras una rigurosa revisión, se confirmó que se trataba de un ejemplar nunca antes descrito. Esta especie pertenece a la familia de las Rubiáceas, conocidas por atraer polinizadores mediante flores y frutos aromáticos.

Este hallazgo nos recuerda que, a medida que la deforestación y la degradación ambiental avanzan, podrían desaparecer especies antes de que siquiera lleguemos a conocerlas.

El árbol es considerado fuente de inspiración filosófica, artística y espiritual. En diversas culturas, simbolizan la vida, la eternidad y la conexión entre el cielo y la tierra. El llamado “árbol de la vida“, presente en mitologías antiguas, representa el ciclo vital y la regeneración. En la literatura, poetas como Pablo Neruda han retomado la simbología del árbol como inspiración; en su poema ‘El árbol’, lo retrata como un símbolo de libertad, fuerza y resistencia.

Más allá de su simbolismo estético, los árboles también han sido emblema de luchas sociales y ecológicas. En India, el movimiento Chipko cobró fuerza cuando en 1973, mujeres de la región de Garhwal se abrazaron a los árboles para evitar su tala, defendiendo así su tierra y su entorno. En México, Miguel Ángel de Quevedo, apodado “El apóstol del árbol”, impulsó la protección forestal y promovió políticas pioneras de conservación, dejando un legado que aún perdura.

La deforestación, sin embargo, continúa siendo una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas forestales. La tala indiscriminada, la expansión agrícola y los incendios provocados han reducido drásticamente la cobertura forestal, tan sólo en México, se registró una deforestación promedio de 208 mil 850 hectáreas por año durante el periodo 2001-2021, lo que representa el 0.31 por ciento de áreas arboladas a nivel nacional (66.65 millones de hectáreas); de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Industrias como la maderera, la ganadera, la agrícola —especialmente la dedicada al cultivo de soya y palma aceitera—, así como la minera, se benefician directamente de la conversión de bosques en áreas de explotación. De acuerdo a un estudio sobre el cultivo de la palma, se determinó que entre 2014 y 2019 se perdieron al menos 5 mil 400 hectáreas de bosques y selvas por la expansión de este cultivo; las zonas deforestadas se encuentran principalmente en la región de Palenque, Chiapas. Esta pérdida de hábitat compromete cada vez más el equilibrio ecológico y, además, pone en riesgo saberes tradicionales vinculados al bosque.

Los árboles no son solo elementos estáticos en el paisaje. Son protagonistas silenciosos de nuestra existencia. Son testigos de nuestros orígenes y portadores de nuestro futuro. En nuestra constante búsqueda de progreso y expansión, hemos olvidado que nuestro bienestar está ligado al de los árboles y los ecosistemas que los albergan. No basta con reconocer su belleza o utilidad; la lucha por la preservación de los árboles es una lucha por la vida, por la equidad, por la justicia social y ambiental. La lucha por la conservación de los árboles es, en última instancia, una lucha por la vida en su forma más integral.

Leer más: Crisis arbórea en Tehuacán: 80 árboles serán derribados por hongo negro