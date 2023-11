Día de Muertos en Hollywood ¿Apropiación cultural?

En 2015 la saga dedicada a una de las películas de James Bond (007: Spectre) tomó como “inspiración” al Día de Muertos en la Ciudad de México. Fueron por diez minutos que el protagonista, tuvo una riña por las calles de la metropolí en medio de un desfile de calaveras gigantes y carros alegóricos alusivos a esta festividad mexicana.

Al año siguiente el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera y el exsecretario de Cultura Eduardo Vásquez anunciaron el primer desfile de calaveras del Día de Muertos en CDMX. Y su argumento para crear un desfile tan grande fue que “después de la película de James Bond, los turistas querrián venir a verlo y no lo encontrarían”.

Cada año desde el 2016, excepto en 2020 por la epidemia de Covid-19, se ha realizado este desfile en las principales calles de la Ciudad de México; este año se prevé que las festividades de Día de Muertos y la atracción del desfile podría dejar una derrama económica de 41 mil 198 millones de pesos.

Algo similar pasaría en 2013 cuando la marca de Walt Disney solicitó el registro de la frase “Día de Muertos” para una de sus películas como marca comercial, esto con el fin de que nadie más pudiera lucrar con ella, siendo Disney la única en poder vender ropa, joyas, relojes, y demás productos que incluyeran esa frase.

Una de las portavoces de Disney, Mónica Ortiz Uribe declaró a CNN México que “la marca comercial buscaba proteger cualquier título potencial de la película o cualquier actividad relacionada.

Desde entonces, se ha determinado que el título de la cinta cambiará y –por lo tanto– estamos retirando nuestra aplicación para registro de marca registrada”.

