Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

Este 17 de mayo se celebra el día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un día bastante importante para tener presente que todos tenemos la libertad de elegir nuestra orientación sexual y nuestro género.

Esta celebración se lleva a cabo desde el año 2005, conmemorando la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organizacion Munidal de la Salud (OMS), hecho que se produjo en 1990, hace tan sólo 32 años.

Homofobia y discriminación en México

La discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad presente todos los días en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 33 por ciento de mujeres y 41 por ciento de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa; mientras que el 30 por ciento de mujeres y el 35 por ciento de hombres no aceptarían a alguien homosexual.

7 de cada 10 personas LGBTTTI expresaron haber vivido y sufrido discriminación, por ello es necesario impulsar políticas de inclusión y reconocimiento. Nuestro país sanciona la discriminación por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad entre otras y actualmente se plantea como iniciativa de ley prohibir, sancionar a quienes impulsen “terapias de conversión”.

Otro dato muy importante es el número de los asesinatos que existen ya que son la reacción más violenta de la discriminación. México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil. Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

En los tiempos actuales la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación, ni una barrera para el desarrollo personal de nadie.

Este día es necesario para reivindicar la igualdad de derechos y el respeto de todas aquellas orientaciones sexuales e identificaciones de género. Movimientos como el Orgullo permiten hacer conciencia sobre el sufrimiento al que se enfrentan diariamente las personas homosexuales, bisexuales y transexuales por los prejuicios que aún existen la sociedad.