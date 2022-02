Una de las revistas de divulgación biomédica y científica más prestigiosas es The Lancet y el pasado 31 de enero de este 2022, publicaron un artículo particularmente interesante que se titula Report of the Lancet Commission on the Value of Death: bringing death back into life y que podría traducir más o menos como “Informe de la Comisión Lancet sobre el valor de la muerte: devolviendo la muerte a la vida”.

En este documento se plantean una serie de cuestiones dentro de las que sobresalen términos que nos conducen por conceptos abstractos pero particularmente realistas y comunes. Nunca había escuchado la palabra “medicalización”. Si bien el Diccionario de la Real Academia Española define medicalizar como una palabra que proviene del francés médicaliser; plantea que es, dotar a algo, como un medio de transporte, de lo necesario para ofrecer asistencia médica o dar carácter médico a algo; sin embargo, en la década de los sesenta del siglo pasado, el médico estadounidense Clifton Meador propuso el término que puede considerarse a la “no enfermedad” y su atención, entendiéndose como a aquel problema humano que es definido por alguna instancia como condición médica, pero para el que se obtendrían mejores resultados si no fuera considerado como tal.

El diccionario de salud pública de Kishore conceptualiza la medicalización como “la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los años recientes y ahora abarca muchos problemas que antes no estaban considerados como entidades médicas”. El problema de esta nueva concepción del fenómeno salud-enfermedad es que las maneras de afrontarlo, hacen que la medicina no disponga de soluciones adecuadas ni eficaces para poder hacerle frente en una forma adecuada. Se convierten en procesos patológicos, contextos que han sido completamente normales y además se pretenden resolver, mediante la medicina, situaciones que no son médicas sino sociales, profesionales o inclusive, de relaciones interpersonales.

- Anuncio -

En este sentido existen las “no enfermedades” como el envejecimiento, alteraciones capilares como la calvicie y las canas, la entrecomillada fealdad por diferencias antropomórficas que no son comunes, la celulitis, la resaca o la infelicidad, entre muchas otras.

En el artículo de The Lancet, un grupo de expertos advierten sobre una tendencia creciente a medicalizar la muerte, generando una serie de fenómenos que en formas inimaginables, llegan a condiciones en las que se prolongan agonías, en esenarios totalmente antinaturales, que no solamente afectan al moribundo sino a los seres queridos que lo rodean.

Esto se ha hecho particularmente patente en las condiciones que padecen personas afectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 y quienes, con COVID-19, en Unidades de Cuidados Intensivos, fallecen alejados totalmente de sus familiares, teniendo como único contacto el que algunos médicos de buen corazón, envían videos de los enfermos, boca abajo, aislados, intubados y sedados.

Por supuesto no se trata de “cruzarse de brazos” y esta serie de condiciones son extraordinariamente complejas de abordar desde una variedad inconmensurable de puntos de vista.

Existe una falsa idea de que la medicina y la tecnología han avanzado tanto, que la ciencia ya es capaz de derrotar a la muerte en condiciones fatales, lo que genera una dependencia excesiva a intervenciones médicas que no siempre van a ser útiles o efectivas. Entonces se trata de evadir a la muerte, en lugar de disminuir el sufrimiento innecesario, lo que ya se considera una “mala muerte”.

Existe en efecto una lucha constante que se orienta a la supervivencia en una forma inconsciente y literalmente automática. Es como si fuésemos “computadoras programadas para vivir a toda costa”, sin embargo, la lucha que se enfoca a buscar resolver un problema fatal, en formas verdaderamente rigurosas que condicionan una falta de humanismo, generan cuadros aterradores de dureza, insensibilidad, inclemencia y frialdad, en los que no son raros casos de familias que pierden todo su patrimonio, tratando de resolver lo irresoluble.

Para abordar este grave problema de la medicina actual, es necesario que todos nos hagamos replanteamientos de cómo nos preocupamos por las personas moribundas. De analizar filosóficamente qué es la vida y entender que el mismo nacimiento es la antecámara de la muerte, siendo completamente natural e inevitable. Esto implica una verdadera “alfabetización” sobre el morir, buscando a través de la compasión y sensibilidad, visiones que nos permitan adentrarnos en este terreno tan escabroso, con aplomo, valentía, realismo y circunspección, sin que necesariamente esta postura, evite el también normal y natural sufrimiento que por siempre nos ha acompañado, está con nosotros y prevalecerá.

Comentarios: [email protected]