Deudores alimentarios, agresores sexuales o sentenciados por violencia familiar no podrán tener empleo en el ayuntamiento de Puebla

Ninguna persona inscrita en el padrón de deudores alimentarios, ni quien cuente con sentencia firme por violencia familiar, sexual o cualquier agresión de género, podrá laborar en el gobierno municipal de Puebla.

Así lo determinó el cabildo de la capital al aprobar, por unanimidad, modificaciones a los artículos 10 y 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Puebla, con lo que se endurecieron los filtros de acceso a la administración pública local.

La propuesta, impulsada por la Comisión de Equidad de Género y presentada en la sesión de cabildo de este jueves, responde a la implementación de la “ley tres de tres contra la violencia”, normativa aprobada a nivel nacional en 2023.

Esta ley establece que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o responsable de violencia familiar puede ocupar cargos de elección popular ni empleos en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.

Al tomar la palabra, la regidora Mayte Rivera Vivanco, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, subrayó que una ciudad que aspira a ser “imparable” no puede tolerar la violencia de género. Explicó que las reformas no buscan castigar, sino prevenir, y enfatizó que “quien quiera representar al pueblo no debe tener antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales ni de incumplir con las responsabilidades alimentarias; ya no basta con saber hacer las cosas, hay que hacerlas con integridad”.

Con las modificaciones, será un requisito indispensable para ingresar a laborar al ayuntamiento de Puebla —ya sea como trabajador sindicalizado, de confianza o en cargos temporales— no contar con resolución firme por violencia familiar, doméstica o de género, en el ámbito privado o público. Además, se exigirá, bajo protesta de decir verdad, no tener una sentencia firme vigente por delitos sexuales o contra la intimidad corporal, ni estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Rivera Vivanco detalló que quienes ya formen parte del personal municipal y se encuentren en alguno de estos supuestos deberán tomar los cursos que ofrece la Secretaría de Equidad Sustantiva, como parte de las medidas de prevención y atención.

La regidora añadió que el dictamen fue supervisado por instituciones académicas y especialistas en la materia, con el objetivo de proteger los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la adolescencia, y contribuir a la erradicación de la violencia en el ámbito público y privado.