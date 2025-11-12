Miércoles, noviembre 12, 2025
Heredamos deuda de 2 mil mdp por contratos irregulares y obras fantasma, revela Armenta

Yadira Llaven Anzures

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló este miércoles que la administración estatal heredó una “bola de nieve” de más de 2 mil millones de pesos en deuda derivada de contratos de obra vencidos, irregularidades y supuestas “obras fantasma” autorizadas en complicidad con funcionarios de administraciones anteriores.

Desde la ciudad de México, el mandatario poblano señaló que estos pasivos fueron generados por la irresponsabilidad y la colusión de exfuncionarios y empresarios, y ahora el Estado enfrenta determinaciones judiciales de pago que, de no atenderse, podrían incurrir en desacato.

​Armenta Mier explicó que la deuda millonaria proviene de compromisos de pago en al menos cuatro contratos con vencimiento y determinación judicial que obligan al gobierno a liquidar de inmediato.

​”Son más de 2 mil millones de pesos con los que han condenado al estado a pagar por irresponsabilidad, por complicidad de funcionarios públicos que primero avalaron obras inexistentes en los finiquitos de obra”, afirmó.

​Expuso que las irregularidades abarcan desde hace seis, 10, 15 y hasta 20 años, y consistieron en ​obras inexistentes avaladas en finiquitos, así como ampliaciones que no se necesitaban, consideradas “obras fantasmas”.

​El esquema, según Armenta, fue una “colusión entre funcionarios y empresarios” que dejaron perder los juicios para provocar sanciones de pago al Estado.

Estrategia de solución 

​El mandatario aseguró que su administración está atendiendo y resolviendo estos compromisos con “diálogo y con acuerdo”. Mencionó que la solución al problema del Museo Barroco ya representó un ahorro de 8 mil millones de pesos en este y los dos sexenios anteriores.

​Armenta, quien se definió como el primer administrador público profesional en gobernar el estado, enfatizó que su obligación es demostrar que se puede tener una administración eficiente y eficaz combatiendo la corrupción.

​”Cada solución que damos a un conflicto financiero heredado tiene un costo; tenemos que hacerlo de manera planificada, organizada”, sentenció.

​Finalmente, el mandatario indicó que el gobierno no puede enfrentar todos los problemas heredados al mismo tiempo, como los vicios y la corrupción relacionados con la privatización del servicio de agua, cuyo rescate requeriría una inversión de 15 mil millones de pesos, por lo que deben priorizar la solución de los laudos y compromisos más urgentes.

