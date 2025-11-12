Heredamos deuda de 2 mil mdp por contratos irregulares y obras fantasma, revela Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló este miércoles que la administración estatal heredó una “bola de nieve” de más de 2 mil millones de pesos en deuda derivada de contratos de obra vencidos, irregularidades y supuestas “obras fantasma” autorizadas en complicidad con funcionarios de administraciones anteriores.
Desde la ciudad de México, el mandatario poblano señaló que estos pasivos fueron generados por la irresponsabilidad y la colusión de exfuncionarios y empresarios, y ahora el Estado enfrenta determinaciones judiciales de pago que, de no atenderse, podrían incurrir en desacato.
Armenta Mier explicó que la deuda millonaria proviene de compromisos de pago en al menos cuatro contratos con vencimiento y determinación judicial que obligan al gobierno a liquidar de inmediato.
”Son más de 2 mil millones de pesos con los que han condenado al estado a pagar por irresponsabilidad, por complicidad de funcionarios públicos que primero avalaron obras inexistentes en los finiquitos de obra”, afirmó.
Expuso que las irregularidades abarcan desde hace seis, 10, 15 y hasta 20 años, y consistieron en obras inexistentes avaladas en finiquitos, así como ampliaciones que no se necesitaban, consideradas “obras fantasmas”.
El esquema, según Armenta, fue una “colusión entre funcionarios y empresarios” que dejaron perder los juicios para provocar sanciones de pago al Estado.
Estrategia de solución
El mandatario aseguró que su administración está atendiendo y resolviendo estos compromisos con “diálogo y con acuerdo”. Mencionó que la solución al problema del Museo Barroco ya representó un ahorro de 8 mil millones de pesos en este y los dos sexenios anteriores.
Armenta, quien se definió como el primer administrador público profesional en gobernar el estado, enfatizó que su obligación es demostrar que se puede tener una administración eficiente y eficaz combatiendo la corrupción.
”Cada solución que damos a un conflicto financiero heredado tiene un costo; tenemos que hacerlo de manera planificada, organizada”, sentenció.
Finalmente, el mandatario indicó que el gobierno no puede enfrentar todos los problemas heredados al mismo tiempo, como los vicios y la corrupción relacionados con la privatización del servicio de agua, cuyo rescate requeriría una inversión de 15 mil millones de pesos, por lo que deben priorizar la solución de los laudos y compromisos más urgentes.