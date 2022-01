Adeuda Comuna de Puebla pagos a 120 empresas que realizaron obras en los últimos meses del gobierno de Claudia Rivera, señala ACOEM

El ayuntamiento de Puebla adeuda pagos a aproximadamente 120 empresas constructoras que realizaron obras en la recta final del gobierno de Claudia Rivera Vivanco, sin que hasta el momento exista fecha definida de cuándo será liberado el dinero, indicó José Alfredo Vega Herrera, presidente de la Agrupación de Empresarios Constructores (ACOEM Siglo XXI)

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, comentó que los trabajos realizados fueron, entre otros, pavimentación de calles, redes de agua potable, reductores de velocidad y techumbres.

Dijo no conocer el monto global del adeudo, pero expuso que las cantidades van desde 140 mil pesos hasta 600 mil pesos.

Vega Herrera refirió que en la Tesorería municipal les han indicado que no cuentan con los recursos para poder cubrir los pasivos.

“Deben el 30 por ciento (del costo total de la obra), mínimo el 10, 15 por ciento… No está dispuesto (el dinero), que tienen otro tipo de compromisos ahí, está cerrada… el año pasado desarrollamos obra pública, al final, los últimos siete, ocho meses de la administración de Claudia. El problema ahí es que como hubo cambio, no han podido finiquitar, no han pagado los finiquitos, las terminaciones de obra, las estimaciones”, comentó.