Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Acatzingo y San Martín Texmelucan arrastran una deuda por 21.3 millones de pesos derivada del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que Rafael Moreno Valle les impuso con la empresa Infraenergía para renovar sus sistemas de alumbrado público hace 12 años, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el informe más reciente de la dependencia, con fecha de junio pasado, Texmelucan mantiene una deuda por 6 millones 781 mil 790 pesos, mientras que Acatzingo suma pasivos por 14 millones 353 mil 283 pesos.

En 2013, durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el Congreso del estado autorizó a 17 municipios de Puebla la contratación de créditos con la banca privada para la celebración de PPS con la firma Infraenergía S.A. de C.V. con el fin de renovar su red de alumbrado público.

Solo siete demarcaciones accedieron al esquema: Texmelucan, Acatzingo, Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco, que sumaron una deuda inicial por 386 millones 983 mil 975 pesos.

El resto de los municipios decidió no contratar el servicio: Tehuacán, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Santa Rita Tlahuapan, Ajalpan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Los Reyes de Juárez.

En el último informe de la Secretaría de Hacienda se establece que los municipios de Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco concluyeron sus créditos 12 años después de la contratación, aunque el plazo de pago se proyectó a 10 años.

Texmelucan arrastra pasivos derivados del PPS con Infraenergía pese a que el plazo para liquidar la deuda venció, pues la fecha pactada fue el 30 de junio de 2025. En el caso de Acatzingo, la demarcación cuenta aún con tiempo, pues la liquidación total se estableció para el 24 de agosto de 2027.

Los contratos que Infraenergía ofreció preveían la instalación de luminarias que ahorrarían entre 64 y 38 por ciento de energía eléctrica, con lámparas cuyo costo promedio rondaba los 13 mil 393 pesos en 2013.

