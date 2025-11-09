Domingo, noviembre 9, 2025
Acatzingo y Texmelucan todavía adeudan el financiamiento que RMV les impuso para renovar alumbrado

Luminarias del sistema de alumbrado público en San Martín Texmelucan, cuya renovación generó una deuda municipal que aún persiste
Luminarias del sistema de alumbrado público en San Martín Texmelucan, cuya renovación generó una deuda municipal que aún persiste. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

Acatzingo y San Martín Texmelucan arrastran una deuda por 21.3 millones de pesos derivada del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que Rafael Moreno Valle les impuso con la empresa Infraenergía para renovar sus sistemas de alumbrado público hace 12 años, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el informe más reciente de la dependencia, con fecha de junio pasado, Texmelucan mantiene una deuda por 6 millones 781 mil 790 pesos, mientras que Acatzingo suma pasivos por 14 millones 353 mil 283 pesos.

En 2013, durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el Congreso del estado autorizó a 17 municipios de Puebla la contratación de créditos con la banca privada para la celebración de PPS con la firma Infraenergía S.A. de C.V. con el fin de renovar su red de alumbrado público.

Solo siete demarcaciones accedieron al esquema: Texmelucan, Acatzingo, Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco, que sumaron una deuda inicial por 386 millones 983 mil 975 pesos.

Consulta: Avala SCJN que continúe el cobro del derecho de alumbrado público en Puebla

El resto de los municipios decidió no contratar el servicio: Tehuacán, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Santa Rita Tlahuapan, Ajalpan, Tlacotepec de Benito Juárez, Tecamachalco, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y Los Reyes de Juárez.

En el último informe de la Secretaría de Hacienda se establece que los municipios de Atlixco, Acatlán, Amozoc, Libres y San Salvador El Seco concluyeron sus créditos 12 años después de la contratación, aunque el plazo de pago se proyectó a 10 años.

Texmelucan arrastra pasivos derivados del PPS con Infraenergía pese a que el plazo para liquidar la deuda venció, pues la fecha pactada fue el 30 de junio de 2025. En el caso de Acatzingo, la demarcación cuenta aún con tiempo, pues la liquidación total se estableció para el 24 de agosto de 2027.

Los contratos que Infraenergía ofreció preveían la instalación de luminarias que ahorrarían entre 64 y 38 por ciento de energía eléctrica, con lámparas cuyo costo promedio rondaba los 13 mil 393 pesos en 2013.

Lee: El contrato de Citelum para alumbrado público será de 821 mdp; es el más caro en la materia que ha tenido la ciudad

Últimas

Multas del Soapap impuestas a Concesiones Integrales no superan ni el 1% de sus ingresos anuales

Efraín Núñez -
El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) impuso multas por un monto total de 2.28 millones de pesos...

Detienen en Texmelucan a “El Carretas”, líder huachicolero y de robo de transporte de carga

Isaí Pérez Guarneros -
Enrique N., alias “El Carretas”, fue detenido mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la...

Si acusaciones se comprueban, SEP no protegerá a directivos de tecnológicos: Juárez

Martín Hernández Alcántara -
El subsecretario insta a estudiantes a tramitar denuncias penales por acoso

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

