“… Por muchos cuentos de hadas que se cuenten así mismos y que le cuenten al mundo, nunca pertenecerán verdaderamente a esta tierra. Nunca entenderán lo sagrado de los olivos, que ustedes sionistas han estado cortando y quemando durante décadas, sólo para fastidiarnos y rompernos el corazón un poco más. Ningún palestino se atrevería hacer algo así con los olivos…

Sus antepasados sionistas siempre estarán enterrados en sus países de origen: Polonia, Ucrania y otros lugares del mundo de donde provienen….” Susan Albuhawa.

“Es una vergüenza histórica que los árabes observen en silencio el sufrimiento del pueblo palestino y de la gente de Gaza. Mientras haya resistencia habrá retorno a la patria. La resistencia está enraizada en esta tierra, no puede ser desarraigada. Hoy debemos apoyarla más que nunca”. Estas fueron las palabras de Georges Abdallah quien arribó al aeropuerto de Beirut el pasado 26 de julio después de cumplir una condena de 40 años en las cárceles francesas. Georges Abdallah participó en la creación de las facciones armadas de Líbano y se enfrentó a las tropas de Israel en 1978 en donde fue herido. Bajo el lema “Detrás del enemigo en todas partes” Abdallah y sus camaradas enfrentaron a los agentes del sionismo y del imperialismo en distintas partes de Europa. Fue arrestado en la Ciudad de Lyon en Francia en 1984 donde fue juzgado por los asesinatos de un agregado militar de Estados Unidos y un militar sionista, también se le responsabilizó por el intento de asesinato de otro ex cónsul norteamericano en Estrasburgo, aunque nunca se pudo comprobar la participación de Abdallah en estos asesinatos. De religión maronita y formado en el marxismo, Abadallah declaró con firmeza durante uno de sus interrogatorios “hago lo que hago debido a la injusticia cometida contra los derechos humanos en Palestina”.

Después de pasar 14,965 días preso Georges Abdallah regresó a su amado Líbano para continuar la lucha por la liberación de Palestina.

El mismo jueves 24 de julio, cuando anunciaron la liberación de Georges Abadallah en Francia, del otro lado del océano Atlántico en Chicago, falleció Joseph Czuba, que en 2023, apuñaló, veintiséis veces a Wadee Alfayoumi un menor de seis años de origen palestino. Católico y de origen polaco, y sin aparente relación alguna con el sionismo, informaron los medios de Chicago, Joseph Czuba atacó a esta familia por el simple hecho de ser palestinos. Los medios de comunicación presentaron el caso como un asesinato de odio, pero la realidad es mucho más compleja ¿Qué motiva a un hombre caucásico de Europa central a atacar a una familia palestina radicada en E.U. en pleno siglo XXI? Lo mismo que impulsa a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel a vanagloriarse de asesinar a miles de niños palestinos: el colonialismo.

Las estructuras coloniales que dominan la economía y la política a escala planetaria están más vigentes que nunca, como lo hemos dicho en estas páginas, el genocidio en Palestina continúa porque es un negocio, la industria militar y la industria tecnológica, que aceitan el engranaje del capitalismo, han incrementado sus ganancias gracias a las masacres de miles de palestinos. Esto no hubiera sido posible sin las estructuras subjetivas que sostienen el colonialismo, sin la cultura colonial que ha delineado nuestra forma de entender el mundo.

El sionismo y sus defensores han logrado establecer una narrativa colonialista que justifica el robo del territorio, el asesinato y la tortura de los y las palestinas, bajo el argumento de combatir el terrorismo. Durante 22 meses el mundo ha presenciado los asesinatos colectivos planificados y orquestados por una de las industrias militares más poderosos del mundo, cómo es posible que Israel utilice el hambre como un arma de guerra y el mundo mire atento y de forma pasiva como si se tratara de la película “Los juegos del hambre”.

A diferencia del holocausto realizado por los nazis en contra de millones de judíos y que sucedió, a espaldas de la comunidad internacional, el genocidio palestino ha contado con miles de evidencias durante el desarrollo del genocidio palestino, que a finales de julio sumaba la horrenda cifra de 59 mil personas asesinadas y 144 mil heridas. Para detener el genocidio palestino y encarcelar a los responsables la comunidad internacional ha interpuesto demandas, se han realizado campañas, manifestaciones pero el genocidio sigue su marcha. Las estructuras que gobiernan el mundo funcionan desde una lógica colonial, es decir desde esta visión en la que se consideraba a las poblaciones de los pueblos originarios como sujetos que era necesario someter y asesinar para conquistar sus territorios en beneficio de la corona española, de la corona inglesa o de los colonos norteamericanos, franceses, belgas o de otros países de Europa.

Esa visión del mundo, maquillada y con nuevos elementos -nos dicen Dereck Gregory y Jhon Collins entre algunos investigadores-, dominan las estructuras económicas y políticas del mundo contemporáneo, encarcelar y deportar a migrantes como lo ha hecho Donad Trump o declarar que “Los palestinos son bestias con forma de seres humanos” como afirmó Netanyahu, no son acciones y expresiones aisladas, forman parte de una misma ideología.

Enfrentar al colonialismo como ideología que se encuentra en todas partes, y que ha posibilitado que el genocidio palestino continué, requiere de una estrategia global que sea permanente. Por eso la consigna “detrás del enemigo en todas partes” de Georges Abadallah nos marca el camino a los pueblos del sur global. Viva Palestina Libre.

Uno, dos, tres, ¿por qué luchamos? Las guerras de la OTAN

PEPE ESCOBAR

Todos los veteranos de Vietnam y quienes se resistieron al reclutamiento reconocerán el origen del titular de esta columna (es el estribillo de una canción anti guerra de Country Joe MacDonald de 1965). Ah, sí, ya no estamos a finales de los 60, así que es hora de renovarla (sin la IA) y expandirla: de ahora en adelante, tengan la seguridad que todos en el salvaje Oeste se verán obligados a luchar y/o soportar tres guerras de la OTAN que se solapan.

Guerra número 1

Es Europa contra Rusia. Ya no es una cuestión de poder: es una guerra directa, áspera y violenta. Considerando la avanzada podredumbre del frente ucraniano, proliferan nuevos frentes: el Cáucaso Sur; operaciones clandestinas en el Mar Báltico; el frenesí de reclutamiento del MI6 en Asia Central; actos terroristas en el Mar Negro, en Crimea.

El coronel Lawrence Wilkerson dijo: ya estamos en la III Guerra Mundial. De hecho, ya estamos inmersos en el extenso preámbulo de la III Guerra Mundial. El director de circo de Washington D. C. y la clase multimillonaria que lo respalda no tienen ni idea. Releer a Keynes (Las consecuencias económicas de la paz) es imprescindible como nunca antes. La historia se repite. Sin embargo, no estamos en 1914 ni en 1935; ahora podrían entrar en juego las armas nucleares.

El Kremlin y el Consejo de Seguridad de Rusia son conscientes de lo mucho que está en juego. En su entrevista con Kommersant, Sergei Shoigu (secretario del Consejo de Seguridad de Rusia) presentó algunas cifras clave de la OTAN (incluído EEUU) para enfatizar la amenaza que enfrenta Rusia: más de 50.000 tanques y vehículos blindados; más de 7.000 aviones de combate; más de 750 buques de guerra; 350 satélites militares y civiles; y un inmenso presupuesto para la ofensiva.

Lo que el astuto Shoigu no dijo es que, al llegar al momento decisivo, sólo hace falta que el Sr. Khinzal, el Sr. Sarmat, el Sr. Zircon y el Sr. Oreshnik [misiles hipersónicos rusos] entreguen unas tarjetas de presentación estratégicas que paralicen la maquinaria de la OTAN en minutos.

Guerra número 2

Es el Imperio del Caos contra Irán en Asia Occidental, con Eretz Israel como actor principal y sustituto.

El director de circo, cuya única “estrategia” es urdir negocios turbios para enriquecerse y a los estafadores de su círculo cercano, sueña con un Asia Occidental centrada en Israel; un cruce tóxico de los Acuerdos de Abraham 2.0 con el corredor IMEC, creando, como dijo Alastair Crooke, “una Asia Occidental liderada por los negocios, centrada en Tel Aviv (con Trump como su ‘presidente’ de facto), y a través de este corredor de conectividad empresarial poder “atacar más allá, con los Estados del Golfo penetrando en el corazón del sur de Asia de los BRICS para interrumpir la conectividad y los corredores de los BRICS”.

Utilizar a los árabes contra los BRICS no funcionará, ni siquiera con MbZ en los Emiratos Árabes Unidos y MbS en Arabia Saudita, que se han dado cuenta que la estafa empresarial funcionará si hay una paz real en Gaza, alguna solución humanitaria para los palestinos y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

El culto a la muerte del régimen de Netanyahu jamás permitirá lo anterior: su plan es matarlos a todos, robarles sus tierras y erradicar su cultura. Y mientras continúa el genocidio —legitimado por la OTAN y la UE—, el culto a la muerte sigue bombardeando todo a su paso, perpetrando la balcanización de Siria y expandiendo Eretz Israel.

Guerra número 3

Es la OTAN contra China. Ya se decidió en la última cumbre de La Haya, en paralelo a la continua guerra contra Rusia.

Pero la estafa es mucho mayor: es la guerra de la OTAN contra los BRICS.

Eso lo anunció esa indescriptible mediocridad holandesa que hace que el pedante noruego Stoltenberg parezca una estrella de la física cuántica. El secretario general de la OTAN, Rutti Frutti, amenazó a India, China y Brasil, y les ordenó que «llamaran a Putin» para evitar que «papi» Trump desatara su rabieta arancelaria.

Pekín apenas se preocupa. China humilló al director de circo al no ceder un ápice en su guerra comercial y arancelaria. Rusia humilló al director de circo al no ser coaccionada a un patético «alto el fuego», ni a permitir que la OTAN se rearmara. Irán humilló al director de circo al no firmar una rendición incondicional y derrotar a Israel. Los yemeníes humillaron a la Armada estadounidense —para los anales militares— al obligar al director de circo a un alto el fuego tras un bombardeo fallido de mil millones de dólares.

Lula en Brasil está a punto de humillar al maestro de ceremonias al afirmar la soberanía brasileña ante una guerra comercial y financiera descontrolada (Trump amenazó con gravar el popular sistema brasileño de pagos digitales, PIX). Si se imponen aranceles del 50%, Lula dijo que Brasilia devolverá el golpe al Imperio del Caos bajo una ley de reciprocidad.

El asunto del maestro de ceremonias del circo, con cada giro de la trama envuelto en varias capas de arrogancia y fanfarronería vacía, sólo acelera el tren de alta velocidad de los BRICS/Sur Global, que se configura como alianza geoeconómica, geopolítica y geoestratégica transcontinental, reafirmada en la cumbre de Río.

Todo esto condujo a lo que he descrito como el nuevo triángulo Primakov: el nuevo RIC, Rusia, Irán y China, con sus alianzas estratégicas entrelazadas. No es casual que académicos chinos de alto nivel también empiecen a conceptualizar el emergente entorno «post-Occidente» con dos nuevas «I» en los BRICS: Irán e Indonesia, no India, deben estar en el centro de los BRIICS.

Mientras, en Europa, el análisis de Tricontinental señaló cómo el belicista ministro de Hacienda alemán, BlackRock, prometió «650 000 millones de euros en los próximos cinco años para gasto militar hasta alcanzar el objetivo del 5 % de la OTAN para 2035». Berlín se ve obligado a recaudar «unos 144 000 millones de euros al año», mediante medidas de austeridad y deuda, lo que se traduce en enormes impuestos adicionales para los consumidores alemanes.

Éste es el “programa” para todo el Occidente fragmentado y colectivo en el futuro cercano: austeridad para todos (excepto para el 0,01%); y guerras de la OTAN, no diamantes, para siempre.

observatoriocrisis.com (Extracto)

DONDE-LLEGA DIRECTO AL CORAZÓN

Giulia Grigoletto

Donde

dar el paso

áspero

en las piedras lavadas

por el llanto

Donde

el abrazo de quien desaparece

en el fuego

el sin sentido de la muerte

tragas las palabras

desgarrando la tierra

Donde

reparar las heridas,

donde

cortaba la piel

Donde

regresar

será posible

la vida sembrar

Llega directo al corazón

aquel amargo olor de cuerpos destrozados

en oración un último aliento,

acciones heroicas,

las heroicas hazañas de quien cuida,

madres que alimentan hijos de enemigos

bajo bombas racimos de hijos de soldados

hijos sin tierra

sólo en fosas comunes

hijos exiliados

al frente de cada guerra.

Trad. Frida

