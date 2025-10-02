Jueves, octubre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

SSC detiene a “El Nava”, ligado a robos y narcomenudeo en la 46 Poniente

Elementos de la SSC realizaron el operativo en la 46 Poniente que culminó con la detención de
Elementos de la SSC realizaron el operativo en la 46 Poniente que culminó con la detención de "El Nava".
Isaí Pérez Guarneros

Tras un operativo encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la tarde noche del miércoles en la 46 Poniente de la capital poblana, fue detenido Francisco Daniel N., alias “El Nava”, señalado como líder delincuencial presuntamente vinculado al narcomenudeo, robo a casa habitación, tiendas departamentales y asaltos a transeúntes.

En un inicio, diversos medios informaron que la aprehensión se debía a denuncias de comerciantes de autopartes de la zona, quienes lo acusaban de extorsionarlos mediante el cobro de “cuotas”. Sin embargo, fuentes cercanas a la SSC confirmaron que la acción derivó de una investigación en curso relacionada con los delitos mencionados.

Las indagatorias también apuntan a que “El Nava”, conocido igualmente como “El Mosco”, estaría implicado en robos a tiendas departamentales, entre ellos el ocurrido recientemente en Coppel y en una sucursal de Bodega Aurrera la semana pasada.

De acuerdo con los reportes, Francisco Daniel N. fue aprehendido junto a otra persona, cuya identidad no ha sido revelada, cerca de la esquina con la 15 Norte, cuando intentaban evadir a los agentes municipales.

Versiones extraoficiales señalan que la detención se logró tras varios minutos de seguimiento al vehículo en el que viajaban, coche que habría estado vinculado con distintos robos tanto a tiendas departamentales como a viviendas particulares.

En el interior del automóvil se hallaron envoltorios con droga, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad.

Si bien al cierre de esta edición no existía un pronunciamiento oficial por parte de la SSC, se informó que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que en un plazo de 72 horas determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que “El Nava” cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo y ha estado recluido en el penal de San Miguel, donde, según fuentes extraoficiales, fue considerado un interno conflictivo por las autoridades.

Temas

Más noticias

Internacional

Europeos se vuelcan a las calles para repudiar asalto a la Global Sumud Flotilla

La Jornada -
Armando G. Tejeda, corresponsal Madrid. El asalto por parte del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, cuando intentaba llegar a las...
Internacional

Ejército israelí intercepta flotilla humanitaria cerca de Gaza

La Jornada -
Europa Press Madrid. El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Asesinan a campesino con más de 20 balazos en la Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Con más de 20 disparos fue asesinado Benito Cortés Pérez, de 43 años, vecino de Zacacoapan, población ubicada en la Sierra Negra, perteneciente...

Son cinco los detenidos en Atlixco tras operativo de la FGE y el ejército en vecindad

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. La calma de los alrededores del centro histórico de esta ciudad se vio interrumpida la tarde del pasado martes cuando agentes de la...

En 24 horas hallan a dos hombres asesinados en sus viviendas de la capital

Isaí Pérez Guarneros -
En un lapso de 24 horas fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en el interior de sus domicilios en la capital...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025