SSC detiene a “El Nava”, ligado a robos y narcomenudeo en la 46 Poniente

Tras un operativo encabezado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la tarde noche del miércoles en la 46 Poniente de la capital poblana, fue detenido Francisco Daniel N., alias “El Nava”, señalado como líder delincuencial presuntamente vinculado al narcomenudeo, robo a casa habitación, tiendas departamentales y asaltos a transeúntes.

En un inicio, diversos medios informaron que la aprehensión se debía a denuncias de comerciantes de autopartes de la zona, quienes lo acusaban de extorsionarlos mediante el cobro de “cuotas”. Sin embargo, fuentes cercanas a la SSC confirmaron que la acción derivó de una investigación en curso relacionada con los delitos mencionados.

Las indagatorias también apuntan a que “El Nava”, conocido igualmente como “El Mosco”, estaría implicado en robos a tiendas departamentales, entre ellos el ocurrido recientemente en Coppel y en una sucursal de Bodega Aurrera la semana pasada.

De acuerdo con los reportes, Francisco Daniel N. fue aprehendido junto a otra persona, cuya identidad no ha sido revelada, cerca de la esquina con la 15 Norte, cuando intentaban evadir a los agentes municipales.

Versiones extraoficiales señalan que la detención se logró tras varios minutos de seguimiento al vehículo en el que viajaban, coche que habría estado vinculado con distintos robos tanto a tiendas departamentales como a viviendas particulares.

En el interior del automóvil se hallaron envoltorios con droga, aunque hasta el momento no se ha precisado la cantidad.

Si bien al cierre de esta edición no existía un pronunciamiento oficial por parte de la SSC, se informó que ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que en un plazo de 72 horas determinará su situación jurídica.

Cabe destacar que “El Nava” cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo y ha estado recluido en el penal de San Miguel, donde, según fuentes extraoficiales, fue considerado un interno conflictivo por las autoridades.