Detienen nuevamente a la priista Tania Félix N. al salir de prisión, ahora por homicidio calificado

Luego de que una jueza penal con sede en el Centro de Justicia ubicado sobre la 11 Sur, en la capital poblana, determinara el cambio de medidas cautelares a favor de Tania Félix N., excandidata suplente a una diputación local plurinominal por el PRI, para que continuara su proceso en libertad por delitos contra la salud y posesión ilegal de armas de fuego, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) la detuvieron nuevamente.

De acuerdo con la orden de aprehensión que le fue notificada al momento de salir del recinto judicial, ésta fue girada por un juez de control por el delito de homicidio calificado. En tanto, el Registro Nacional de Detenciones confirma que los agentes responsables de su aprehensión pertenecen a la Coordinación General Especializada en Homicidios Dolosos de la FGE.

La detención ocurrió cerca de las 14:30 horas, cuando la priista abandonaba el Centro de Justicia acompañada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Será en las próximas horas cuando se determine su situación jurídica ante la nueva causa penal.

Cabe recordar que Tania Félix N. fue detenida el 4 de mayo de 2024 durante un operativo coordinado por la Secretaría de Marina en la Diagonal Río Papagayo número 8115, de la colonia Tres Cruces del municipio de Puebla, junto con otros seis sujetos. En ese momento se le acusó de homicidio, narcomenudeo y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano. Sin embargo, el 12 de mayo del mismo año solo fue vinculada a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de suministro de narcóticos, así como por posesión de armas de fuego.

Junto a los seis hombres detenidos, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Ellos fueron trasladados al penal de San Miguel, mientras que Tania Félix N. fue enviada al penal de Ciudad Serdán.

En junio de 2024, la Fiscalía General del Estado reveló que contaba con indicios que relacionaban a la priista con la desaparición y asesinato de siete hombres cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados el 5 de abril del mismo año en el Periférico Ecológico.

Las investigaciones ministeriales se centraron en determinar si la militante del PRI mantenía vínculos con Juan N., alias “El Apá” o “El Moreno”, presunto líder del grupo criminal Operativo Barredora, de quien se especulaba que era su pareja sentimental.

Tania Félix N. se desempeñó como coordinadora de Normatividad y Formación Juvenil del 1 de enero al 30 de junio de 2023, durante la administración del edil capitalino Eduardo Rivera Pérez. Además, en el proceso electoral de 2024 fue suplente en la candidatura de la actual legisladora del PRI, Delfina Pozos, a una diputación local plurinominal.

Cabe recordar que el pasado 26 de mayo fue asesinada Maribel Ofelia Gómez Trejo, hermana de Tania Félix N. El crimen ocurrió en la colonia Alseseca, en la ciudad de Puebla. Vecinos señalaron que el agresor era un hombre que ocultaba su rostro con un casco de motociclista y que, tras el ataque, huyó a pie antes de abordar una motocicleta para escapar.

Maribel Gómez Trejo se desempeñó como jefa de Sección de Servicios Generales en Liconsa hasta 2018 y mantenía registro activo como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Puedes leer: La priista Tanía Félix N., investigada por homicidio, sería dueña de un inmueble utilizado para robar combustible