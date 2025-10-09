Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Detienen a Javier Milian, empresario de antros, por presunto lavado de dinero y trata de personas

Javier Milian Mora, empresario de centros nocturnos, fue arrestado por presuntos delitos federales tras años de denuncias.
Javier Milian Mora, empresario de centros nocturnos, fue arrestado por presuntos delitos federales tras años de denuncias.
Isaí Pérez Guarneros

Javier Milian Mora, propietario de los centros nocturnos Mamitas Club y 40 Grados, fue detenido la mañana de este jueves en inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de lavado de dinero y trata de personas. La detención ocurre tras años de señalamientos públicos en torno a estos establecimientos.

Desde hace más de una década, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” documentó denuncias que apuntaban a posibles casos de explotación sexual y trata de personas al interior de giros comerciales vinculados a Milian Mora.

Según el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 10:20 horas de este jueves, el empresario se encuentra actualmente en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Javier Milian Mora fue presidente de la Asociación de Empresarios de Clubs Nocturnos durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que abogó por la reapertura de estos negocios en 2021 que, como el resto de empresas, tuvieron que limitar su operación. Registros hemerográficos de La Jornada de Oriente también lo identifican como hijo de Reyna Mora, reconocida empresaria

Temas

Más noticias

00:00:56
Nacional

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...
Internacional

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Clausuran estacionamiento de Plaza La Joya por no informar tarifas y negar comprobantes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la operación del estacionamiento Plaza La Joya, ubicado en calle 5 de Mayo número 1004, colonia Centro,...

Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

Patricia Méndez -
Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la...
00:00:48

Para el PRI no ha sido significativa la salida de militantes que se han ido a MC: Juan José Castro

Efraín Núñez -
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Castro Justo, afirmó que la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano (MC) no representa una...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025