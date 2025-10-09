Detienen a Javier Milian, empresario de antros, por presunto lavado de dinero y trata de personas

Javier Milian Mora, propietario de los centros nocturnos Mamitas Club y 40 Grados, fue detenido la mañana de este jueves en inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de lavado de dinero y trata de personas. La detención ocurre tras años de señalamientos públicos en torno a estos establecimientos.

Desde hace más de una década, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” documentó denuncias que apuntaban a posibles casos de explotación sexual y trata de personas al interior de giros comerciales vinculados a Milian Mora.

Según el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 10:20 horas de este jueves, el empresario se encuentra actualmente en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Javier Milian Mora fue presidente de la Asociación de Empresarios de Clubs Nocturnos durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que abogó por la reapertura de estos negocios en 2021 que, como el resto de empresas, tuvieron que limitar su operación. Registros hemerográficos de La Jornada de Oriente también lo identifican como hijo de Reyna Mora, reconocida empresaria