Detienen en Izúcar al hijo de “El Ranchero” tras persecución y operativo interinstitucional

Izúcar de Matamoros. Se llevó a cabo un amplio operativo de seguridad en la comunidad de San Nicolás Tolentino, perteneciente a este municipio, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a un hombre armado que intentó escapar de la autoridad.

El asegurado fue identificado como Juan José N., de 30 años de edad, hijo del exalcalde de Chietla Juan Gutiérrez Briones, conocido públicamente como “El Ranchero”.

De acuerdo con los reportes policiales la movilización comenzó cuando los agentes detectaron una camioneta que circulaba de manera inusual. Al indicarle al conductor que detuviera la marcha este aceleró para huir desatando una persecución por diversas calles de la zona.

La unidad finalmente quedó interceptada en San Nicolás Tolentino donde los uniformados realizaron una inspección. Durante la revisión aseguraron un arma de fuego calibre .22 milímetros para la cual el detenido no contaba con los permisos correspondientes.

Tras su captura el sujeto está puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con el arma y los indicios recopilados, a fin de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones pertinentes.

Te podría interesar:Enfrentamiento entre grupos criminales desata persecución de Atzitzintla a Veracruz; reportan cinco muertos