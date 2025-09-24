Detienen a nueve presuntos ladrones de transporte de carga en autopistas

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a nueve personas, presuntamente integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga en autopistas del estado. La captura se llevó a cabo sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la junta auxiliar de Chachapa, en el municipio de Amozoc.

Aunque el operativo se realizó durante la mañana del martes, fue hasta entrada la tarde-noche cuando los detenidos fueron presentados ante la autoridad ministerial. A partir de ese momento comenzó el plazo de 72 horas para que un juez de control determine su situación jurídica.

La SSC confirmó este miércoles que entre los detenidos se encuentra una mujer identificada con el alias “La Güera”, quien durante su aprehensión declaró ser agente activa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De manera extraoficial trascendió que otros cinco detenidos habrían manifestado haber pertenecido anteriormente a la SSP. En total, se trataría de una mujer y ocho hombres, de los cuales uno sería menor de edad, según versiones que no han sido oficialmente confirmadas.

Los nueve sospechosos fueron ubicados a bordo de tres vehículos: un Volkswagen Pointer, un Chevrolet Optra y un automóvil de la marca MG. De acuerdo con las indagatorias policiales, estos coches habrían sido utilizados en diversos atracos a transportistas en las autopistas que conectan a la capital poblana con municipios aledaños y otros estados del país.

Los automóviles quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), que dará continuidad a las diligencias ministeriales.

Por razones de secrecía, la SSC evitó proporcionar más detalles sobre la identidad de los implicados. En los próximos días, la FGE ampliará la información sobre el avance de las investigaciones.