Detienen al asesino de Samir Flores, opositor al PIM; este sábado juez dicta prisión preventiva oficiosa

Este sábado, un juez de control realizó la audiencia de imputación contra Javier N, uno de los tres presuntos homicidas identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como responsables del asesinato de Samir Flores Soberanes, activista opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Durante la audiencia de este sábado, el juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra el imputado, y determinó que el 6 de octubre se realizará la audiencia de vinculación a proceso en su contra.

El pasado 20 de febrero de 2019, fue asesinado el activista y radio comunicador Samir Flores, afuera de su domicilio particular en el municipio de Amilcingo, Morelos.

A dos años y medio de su homicidio, este viernes detenido uno de los presuntos implicados en su asesinato, difundió el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Gándara Carmona.

Informó que la Agencia de Investigación Criminal dio cumplimiento al mandato judicial en contra de Javier N, quien fue localizado y arrestado en el municipio de Cuautla, Morelos, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

En cuanto a los otros dos presuntos implicados en el crimen del opositor a la termoeléctrica de Huexca, Gándara Carmona prometió que continuarán buscándolos, porque “actualmente están sustraídos de la acción de la justicia”.

En rueda de prensa, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, del que Samir Flores formaba parte, dijeron “nos preocupa mucho la apariencia de justicia, porque nos puede llevar a más injusticia”.

Aclararon a la Fiscalía de Morelos que Samir no era dueño de la radio Comunitaria de Amilcingo, sino un colaborador más.

Hay una larga historia de represión y mentira que ha acompañado al Proyecto Integral Morelos, que fue admitido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

Celebró con reserva que se dio un pequeño paso en la detención del presunto asesino de Samir Flores; sin embargo, refirió que existe información de que el supuesto responsable, Javier N, estaría detenido desde el 16 de julio de 2020 en la cárcel de Cuautla.

De acuerdo con la información obtenida por La Jornada, Javier fue detenido el 16 de julio de 2020 por tentativa de homicidio contra los agentes que lo detuvieron, conducción temeraria y otros delitos que le atribuyeron.

En ese sentido, los compañeros de lucha de Samir Flores advirtieron que tampoco van a permitir un “chivo expiatorio”, pues dijeron que merecen justicia y conocer la verdad.

El Frente de Pueblos dijo no confiar en las investigación del fiscal, consideran que todo lo está fabricando por intereses políticos y económicos, pues su trabajo esta desacreditado.

También indicaron que a la familia del luchador social no le consta que Javier N habría sido quien llamó a Samir y, en caso de que así fuera, sería el eslabón más débil de la organización criminal.

Con base en los testimonios que se dieron a conocer en la diligencia, Javier N fue quien llamó a Samir a su casa, para que éste saliera a atender a unas personas que iban en un auto Sentra negro, los otros dos habrían disparado dos armas que en total hicieron cuatro detonaciones contra el activista, para después huir en ese mismo vehículo.

Antes dejaron una cartulina con un mensaje. También se dio a conocer que el líder de los tres detenidos fue presuntamente asesinado en enero de 2020.

