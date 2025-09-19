Jueves, septiembre 18, 2025
Detienen a tres presuntos implicados en homicidio y abandono del cuerpo de Willivaldo Chavarría en Analco

Isaí Pérez Guarneros

El presunto conductor del vehículo blanco en el que viajaban tres hombres que abandonaron, la mañana del lunes, el cuerpo sin vida de Willivaldo Chavarría Muñoz en las inmediaciones del puente de Analco, fue detenido en la colonia Chapultepec de la capital poblana y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que, alrededor de las 16 horas, el detenido rindió su primera declaración. En ella sostuvo que desconocía qué transportaban los hombres, supuestamente vinculados al grupo criminal La Familia Michoacana, quienes abandonaron el cadáver a escasas cinco calles del ayuntamiento de Puebla. Hasta el momento, su situación jurídica no ha sido definida.

De forma paralela, como ya se había informado en La Jornada de Oriente, la camioneta roja Toyota Tacoma con placas WY5829D, en la que Chavarría viajaba el pasado domingo junto con Clara Nájera González y Ángel Yair Morales Ánimas, cuando fue privado de la libertad en la colonia 10 de Mayo, fue localizada en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General de esa entidad reveló en las últimas horas que detuvo a dos hombres que circulaban en el vehículo y que estarían relacionados con el homicidio del comerciante, quien residía en Tlaxcala, y cuyo cuerpo fue abandonado posteriormente en el bulevar Héroes del 5 de Mayo.

De acuerdo con versiones preliminares, ambos detenidos serán trasladados a Puebla en las próximas horas. En este contexto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aún no ha fijado postura, pero adelantó que será el viernes cuando se den a conocer avances sobre el caso.

Las indagatorias apuntan a que los dos últimos detenidos estarían vinculados con La Familia Michoacana, versión que coincide con lo declarado por los arrestados en Guerrero. Además, las investigaciones ministeriales sugieren que el comerciante se habría negado a pagar el “cobro de piso” que le exigían, lo cual habría derivado en su homicidio.

Por su parte, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, adelantó que en el mercado Morelos se detecta este tipo de extorsión, y que habría sido en ese lugar donde se exigió el pago a Chavarría.

En tanto, las identidades de los detenidos se mantienen bajo reserva, sin que hasta ahora se hayan revelado detalles o características por la secrecía de las investigaciones.

Sin embargo, las investigaciones periciales apuntan a que los comerciantes del Mercado Morelos han identificado a  Andrés N., “El Andrés”; Ramón N. “El Chacortita”; Cinthya O. alias “La Sandy” y Silvia P. alias “La Coca”, como quienes serían los responsables del homicidio y de haber pagado a un conductor para abandonar el cadáver.

Finalmente, continúa sin conocerse el paradero de Clara Nájera ni de Ángel Yair Morales, por lo que se espera que la información se amplíe y se aclaren los puntos de la investigación a lo largo del viernes.

