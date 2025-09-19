Detienen a tres presuntos asesinos de Benito Balderas, cuyo cuerpo fue abandonado cerca del mercado 5 de Mayo

José Iván N., de 39 años; Eleazar N., de 33, y Paulino N., de 43, fueron detenidos esta mañana por su presunta responsabilidad en el homicidio de Benito Balderas Islas, de 34 años, y por el posterior abandono de su cadáver dentro de un tambo en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo, en la capital poblana, el pasado 24 de agosto.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 19 de agosto en la junta auxiliar de Chachapa, municipio de Amozoc. Su identificación fue posible gracias al boletín de búsqueda, en el que se describían sus características físicas y la vestimenta que portaba al momento de ser localizado sin vida.

Te puede interesar: Encuentran cadáver en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo; es el tercer hallazgo en la zona

De acuerdo con las investigaciones, los tres detenidos estarían vinculados a actividades de narcomenudeo en el Centro Histórico de Puebla. En el operativo de captura, realizado en la colonia Centro, fueron asegurados 60 envoltorios con marihuana.

Los trabajos ministeriales también llevaron a la localización de un inmueble en la misma colonia, señalado como el sitio donde habría ocurrido el asesinato de Balderas Islas.

Con base en una orden de cateo emitida por un juez, se ingresó al lugar y se halló un tambo similar al utilizado para abandonar el cadáver, el cual presentaba manchas de sangre. Además, se encontraron rastros hemáticos en las paredes, indicio de que el inmueble habría sido usado durante el crimen.

Los tres sujetos permanecerán bajo investigación por otros delitos cometidos en la capital, principalmente relacionados con el narcomenudeo. Un juez de control definirá su situación jurídica en las próximas horas.

También puedes leer: Dejan dos cadáveres envueltos en plástico y con narcomensaje junto al mercado 5 de Mayo

Benito Balderas Islas, de 34 años, había sido reportado como desaparecido el 19 de agosto en Chachapa, Amozoc. Esto se suma a los hechos recientes en dicho municipio como la desaparición de 11 jóvenes y luego liberados por el grupo criminal que los privó de su libertad bajo engaños de una oferta laboral falsa.

Sobre este caso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó el día de ayer que ya tiene localizado al principal reclutador, identificado como Alexis, alias “El Caras”, pero no se ha logrado su detención.