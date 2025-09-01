Lunes, septiembre 1, 2025
Detienen a sospechoso de la ejecución de Denisse Michelle en la carretera Tehuacán –Teotitlán

Mario “El Merry” fue capturado en Tehuacán, acusado de feminicidio y vinculado a delitos de “Las Burras”.
Mario "El Merry" fue capturado en Tehuacán, acusado del asesinato y vinculado a delitos de "Las Burras".
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – El presunto asesino de Denisse Michelle, quien fue privada de la vida la tarde del pasado viernes en la carretera Tehuacán-Teotitlán, fue detenido por policías municipales durante un operativo por posesión de droga y portación de cartuchos útiles; posteriormente se indicó que el sujeto de nombre Mario, conocido como “El Merry” estaba señalado de haber dado muerte a la mujer.

La detención se hizo en el ejido de Santiago Tula donde al revisar al hombre los municipales detectaron que llevaba consigo 24 dosis de aparente cristal, además de una bolsa con hierba seca, al parecer marihuana.

Durante la revisión también se le decomisaron 14 cartuchos útiles de arma de fuego, motivo por el que se procedió con su detención para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud y la posesión ilegal de cartuchos de arma.

Según el comunicado, el detenido está señalado como presunto autor material del asesinato de Denisse Michelle, hecho cometido el pasado viernes 29 de agosto, en la carretera Tehuacán – Teotitlán a la altura de San Pablo Tepetzingo, junta auxiliar de este municipio.

De acuerdo con las autoridades, “El Merry” estaría vinculado a una banda delictiva conocida como “Las Burras” que tiene presencia en Tehuacán y se dedica al robo a transeúnte, robo a casa habitación, así como al narcomenudeo y a homicidios.

Entre los asesinatos cometidos se hace mención específica del de Denisse Michelle, de 28 años, vecina de Zapotitlán Salinas, ultimada frente a su hijo menor de edad. En ese caso hubo otros implicados que siguen sin ser detenidos.

Integrantes de la banda de “Las Burras” han sido protagonistas de otros hechos violentos en este municipio, entre ellos ajustes de cuentas, así como detenciones por delitos contra la salud.

