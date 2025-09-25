Detienen a nueve presuntos ladrones de transporte de carga en autopistas

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a seis hombres y tres mujeres, presuntamente integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga en autopistas del estado.

La captura se llevó a cabo sobre el Periférico Ecológico, entre los límites de la capital poblana y el municipio de Amozoc. Entre los detenidos se encuentra una mujer identificada con el alias “La Güera”, quien era agente activa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Así lo confirmó este miércoles la propia SSP, dependencia que procedió a la suspensión definitiva de la policía estatal así como el inicio de una investigación por parte de la directiva de asuntos internos.

El operativo fue realizado la mañana del martes, pero fue hasta la tarde noche que se oficializó la presentación de los nueve detenidos a la autoridad ministerial para la imputación de los delitos. Por lo que en un plazo no mayor a las 72 horas, un juez de control deberá determinar su situación jurídica.

Según lo reportado por la SSC y la Semar, las nueve personas fueron sorprendidas al interior de tres vehículos distintos: un Volkswagen Pointer, un Chevrolet Optra y un automóvil de la marca MG mientras “escoltaban” un camión de carga que había sido robado previamente en la autopista Puebla–Orizaba.

Además, de acuerdo a las investigaciones policiales estos coches ya habían sido detectados previamente en diferentes robos a transportistas en las autopistas que conectan a la capital poblana con municipios aledaños y otros estados del país.

En un primer momento, “La Güera” confesó durante su detención ser integrante activa de la Policía Estatal. Mientras que otros dos hombres habrían revelado que pertenecieron a la corporación policiaca, específicamente al área de inteligencia de la SSP pero que ya habían sido dados de baja.

Pese a esta declaración, la Policía Estatal sólo confirmó la relación con la mujer identificada como “La Güera”. Por su parte, el titular de la SSC capitalina, Félix Pallares Miranda, aseguró que las identidades de los detenidos se mantendrán bajo reserva para que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúe con las diligencias ministeriales y se respete el debido proceso.

En este contexto, los tres vehículos en los que viajaban los integrantes de esta banda dedicada al robo de transporte de carga fueron puestos a disposición del Ministerio Público, así como el tractocamión que había sido robado sobre la autopista Puebla–Orizaba.