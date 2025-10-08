Detienen a Miguel Ángel Celis Romero por disputa de la herencia de Socorro Romero

Tehuacán. Miguel Ángel Celis Romero, implicado en el conflicto por la herencia de la empresaria fallecida Socorro Romero Sánchez, fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y horas más tarde ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de esta ciudad, luego de haber estado evadiendo a la justicia durante más de tres meses. Es señalado por sus propios familiares de extorsión agravada, abuso de confianza e intento de despojo.

La familia Celis Romero es también propietaria de la empresa Colorado Ecoterra, cuyos invernaderos ubicados en San Marcos Necoxtla han generado una fuerte inconformidad entre habitantes de seis municipios de la región que mantienen su exigencia de cancelar ese millonario proyecto por considerarlo una amenaza para las fuentes hídricas de la zlna.

Se trata de una herencia superior a los 600 millones de dólares, la cual desde la muerte de Socorro Romero generó una lucha entre sus herederos, dado que ella no tuvo hijos. Surgió un testamento donde se nombra herederos universales a su hermana Estela Romero y los hijos de esta, Alfonso y Miguel Ángel de apellidos Celis Romero; documento que fue impugnado por otros familiares, entre ellos la actual dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci Crespo, quienes señalaron que era falso o manipulado.

Durante varios años la familia Celis Romero libró las batallas por la herencia de forma unida y ganaron varios juicios y los hermanos compartían como accionistas de las empresas avícolas, porcícolas y de otros giros que tiene el consorcio SRS.

Tras la muerte de Alfonso Celis Romero, comenzaron a surgir versiones sobre una pugna entre la familia del fallecido y su hermano Miguel Ángel. Este año los conflictos llegaron a los tribunales con una acusación en contra de Miguel Ángel por parte de los herederos de Alfonso, que quedó asentada en la causa 152/2025TH por extorsión agravada.

En respuesta el señalado interpuso una demanda de amparo con el objetivo de impedir ser detenido: esto tras trascender que un juez había liberado una orden de aprehensión en su contra.

Finalmente, este martes al filo de las 4 horas fue asegurado por policías ministeriales en el Aeropuerto de la Ciudad de México, al parecer pretendía viajar fuera del país, pero no logró su objetivo.

Durante la tarde se dio a conocer que fue ingresado al Cereso de Tehuacán para quedar a disposición del juez que lleva el proceso. En las próximas horas le notificará del día y hora de su primera audiencia donde se determinará su situación jurídica.