Detienen a Javier Milián, empresario de antros, por presunto lavado de dinero y trata de personas

Javier Milián Mora, propietario de los centros nocturnos conocidos como Mamitas Club en la colonia La Hacienda y 40 Grados sobre la 11 Sur y 15 Poniente, de la capital poblana, fue detenido la mañana de este jueves en inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE), la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de lavado de dinero y trata de personas.

La detención ocurre tras años de señalamientos públicos en torno a estos establecimientos. Desde hace más de una década, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” A.C. documentó denuncias que apuntaban a posibles casos de explotación sexual y trata de personas al interior de giros comerciales vinculados a Millán Mora.

Según el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 10:20 horas de este jueves, el empresario se encuentra actualmente en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hasta el momento, la FGE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Javier Milian Mora fue presidente de la Asociación de Empresarios de Clubs Nocturnos durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que abogó por la reapertura de estos negocios en 2021 que, como el resto de empresas, tuvieron que limitar su operación.

Registros hemerográficos de La Jornada de Oriente también lo identifican como hijo de Reyna Mora, reconocida empresaria del mismo ramo en el estado de Tlaxcala.

En este sentido, esta detención representaría la segunda vez por autoridades estatales, ya que en 2014 también se le arrestó después de que se le acusara de haber cometido agresión sexual contra una menor, quien era empleada de su madre.

Al cierre de esta edición, el detenido no ha sido ingresado a ningún penal del estado, ni al de San Miguel ni al de San Pedro Cholula, este último corresponde al distrito judicial donde se cumplimentó la aprehensión.

Por lo anterior, tampoco se ha definido si la investigación ministerial en contra del empresario, quien también es dueño de varios restaurantes incluyendo uno en Calzada Zavaleta, solo está coordinada por la FGE o si autoridades ministeriales federales también participan en la imputación de delitos contra el empresario.

Sin embargo, su situación jurídica tendrá que ser determinada en un plazo no mayor a las 72 horas.