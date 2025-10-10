Viernes, octubre 10, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Detienen a Javier Milián, empresario de antros, por presunto lavado de dinero y trata de personas

Ya había sido detenido en 2014 por agresión sexual contra una menor

Javier Milian Mora, empresario de centros nocturnos, fue arrestado por presuntos delitos federales tras años de denuncias.
Javier Milian Mora, empresario de centros nocturnos, fue arrestado por presuntos delitos federales tras años de denuncias.
Isaí Pérez Guarneros

Javier Milián Mora, propietario de los centros nocturnos conocidos como Mamitas Club en la colonia La Hacienda y 40 Grados sobre la 11 Sur y 15 Poniente, de la capital poblana, fue detenido la mañana de este jueves en inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado sobre la Vía Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula. 

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE), la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de lavado de dinero y trata de personas

La detención ocurre tras años de señalamientos públicos en torno a estos establecimientos. Desde hace más de una década, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro” A.C. documentó denuncias que apuntaban a posibles casos de explotación sexual y trata de personas al interior de giros comerciales vinculados a Millán Mora. 

Según el Registro Nacional de Detenciones, consultado a las 10:20 horas de este jueves, el empresario se encuentra actualmente en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hasta el momento, la FGE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. 

Javier Milian Mora fue presidente de la Asociación de Empresarios de Clubs Nocturnos durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que abogó por la reapertura de estos negocios en 2021 que, como el resto de empresas, tuvieron que limitar su operación.  

Registros hemerográficos de La Jornada de Oriente también lo identifican como hijo de Reyna Mora, reconocida empresaria del mismo ramo en el estado de Tlaxcala. 

En este sentido, esta detención representaría la segunda vez por autoridades estatales, ya que en 2014 también se le arrestó después de que se le acusara de haber cometido agresión sexual contra una menor, quien era empleada de su madre.  

Al cierre de esta edición, el detenido no ha sido ingresado a ningún penal del estado, ni al de San Miguel ni al de San Pedro Cholula, este último corresponde al distrito judicial donde se cumplimentó la aprehensión.  

Por lo anterior, tampoco se ha definido si la investigación ministerial en contra del empresario, quien también es dueño de varios restaurantes incluyendo uno en Calzada Zavaleta, solo está coordinada por la FGE o si autoridades ministeriales federales también participan en la imputación de delitos contra el empresario.  

Sin embargo, su situación jurídica tendrá que ser determinada en un plazo no mayor a las 72 horas. 

Temas

Más noticias

Internacional

EU enviará 200 soldados a Israel para supervisar alto el fuego en Gaza

La Jornada -
Ap Washington. Estados Unidos enviará alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte...
Internacional

Pese a acuerdo de paz, Israel mantiene ofensiva en Gaza: Francesca Albanese

La Jornada -
la redacción Ciudad de México. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, denunció que tras el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detienen a Javier Milian, empresario de antros, por presunto lavado de dinero y trata de personas

Isaí Pérez Guarneros -
Javier Milian Mora, propietario de los centros nocturnos Mamitas Club y 40 Grados, fue detenido la mañana de este jueves en inmediaciones del fraccionamiento residencial La Vista Country Club, ubicado...

Clausuran estacionamiento de Plaza La Joya por no informar tarifas y negar comprobantes

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió la operación del estacionamiento Plaza La Joya, ubicado en calle 5 de Mayo número 1004, colonia Centro,...

Desbordamiento del río Atoyac afecta a ocho familias en San Andrés Cholula

Patricia Méndez -
Por lo menos ocho familias de la colonia Concepción Guadalupe de San Andrés Cholula, tuvieron afectaciones materiales por el desbordamiento del río Atoyac, la...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025