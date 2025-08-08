Viernes, agosto 8, 2025
Detienen a involucrado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió la tarde del lunes 4 de agosto en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo. Foto Cuartoscuro
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas nacionales, detuvo a uno de los involucrados en el del homicidio del delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.

El Ministerio Público Federal dio a conocer que el trabajo coordinado permitió obtener “los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del Fiscal Federal”, el pasado 4 de agosto en Reynosa, Tamaulipas.

El detenido fue identificado como Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión federal y que fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga, indicó la FGR.

“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros, facción del denominado Cártel del Golfo, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”.

Se informó que este día se judicializará al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

