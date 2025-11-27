Detienen a “El Tato”, presunto autor material e intelectual del ataque en el bar “Lacoss”

Esta tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó la detención de Gerardo N., alias “El Tato”, presunto narcomenudista que habría planificado y participado en el ataque al bar “Lacoss”, ubicado en la colonia Popular Coyotepec de la capital poblana, donde seis personas perdieron la vida.

De acuerdo con el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, Gerardo N. fue señalado por los propios sobrevivientes como presunto autor intelectual y material de la agresión ocurrida la madrugada del 18 de noviembre.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado más detenciones vinculadas con estos hechos, en los que otras ocho personas resultaron heridas. Según testimonios y registros de cámaras de seguridad, al menos cinco hombres más habrían participado en la incursión armada.

“El Tato” fue aprehendido esta mañana durante un operativo interinstitucional coordinado entre la SSP, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la capital poblana.

De acuerdo con diversas publicaciones de medios de comunicación, Gerardo N. ya había sido señalado públicamente a inicios de 2025 por gerentes de distintos bares de la zona conurbada como presunto responsable de amenazas y extorsiones para obligar a trabajadores, entre ellos meseros y administradores, a comercializar droga dentro de esos establecimientos.

Lo anterior coincide con lo expuesto recientemente por el titular de la SSP, quien confirmó que existen dos líneas de investigación abiertas: el “cobro de derecho de piso” y el narcomenudeo.

En este marco, autoridades han señalado que “El Tato” habría amenazado previamente a empleados del bar, como ya habría ocurrido a lo largo del año en otros negocios. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Será en las próximas horas cuando las autoridades policiacas y ministeriales amplíen la información. Al cierre de esta edición, Gerardo N. permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, donde en un plazo de 72 horas será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica.

El ataque al bar ocurrió a las 3:39 horas del 18 de noviembre. Seis hombres a bordo de motocicletas llegaron desde la colonia San Isidro Castillotla; cinco de ellos irrumpieron con violencia en el establecimiento y sometieron con armas de fuego a 14 personas, entre bailarinas, meseros y personal de seguridad.

Posteriormente, los agresores rociaron gasolina en el interior utilizando garrafas para incendiar el lugar. Minutos antes, según testigos, advirtieron que “eso les pasaba por no pagar”.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años; Elianis Martínez, conocida como Karen o “La China”, de 21 años y originaria de Cuba; Jesús Palestino López, de 43; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33; y José Luis, de 30 años.

En el caso de Elianis Martínez, esta tarde se realizó la identificación remota del cuerpo por parte de su tía, residente en España, a fin de iniciar los trámites para su incineración y el traslado de sus cenizas al municipio de Banes, en la provincia de Holguín, Cuba, donde viven su madre y su hijo Christopher, de 2 años.