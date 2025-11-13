Jueves, noviembre 13, 2025
Detienen a “El Shower”; FGE investiga si participó en el asesinato de tres policías en Huixcolotla

Isaí Pérez Guarneros

Autoridades estatales y federales detuvieron a Elián Abimael N., de 25 años, alias “El Shower”, señalado como líder criminal y presunto responsable de diversos delitos de alto impacto en los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo y San Salvador Huixcolotla.

Tras su aprehensión en la colonia Villa Olímpica de la capital poblana, en los límites con Cuautlancingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga su posible participación en el atentado contra policías municipales de Huixcolotla, ocurrido a inicios de noviembre y que dejó como saldo la muerte de dos oficiales y una comandante.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado si el implicado estaría vinculado con algún grupo delictivo. Esto ocurre luego de que circularan videos del ataque contra los agentes municipales, registrado hace dos semanas, en los que se escucha a los agresores identificarse como presuntos miembros del Operativo La Barredora, organización señalada de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) precisó que “El Shower” cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo, portación ilegal de arma de fuego y privación ilegal de la libertad. Durante su detención, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) le confiscaron cartuchos de uso exclusivo del Ejército, dinero, envoltorios con droga y un vehículo.

Por todo lo anterior, y al corte de esta edición, Elián Abimael N. permanece a disposición del Ministerio Público, que tiene un plazo de 48 horas para presentarlo ante un juez de control, quien determinará su situación jurídica con base en las pruebas integradas en la carpeta de investigación.

Cabe recordar que la semana pasada fueron localizadas dos camionetas completamente calcinadas en terrenos baldíos de Palmar de Bravo, las cuales habrían sido utilizadas por el grupo de al menos siete hombres que asesinaron a los oficiales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigoza, así como a la comandante Yusami Monterrosas Apolinar, de 25 años.

El ataque ocurrió durante los primeros minutos del pasado 3 de noviembre, frente a una tienda de conveniencia ubicada junto a la carretera federal Puebla–Tehuacán, en la entrada del municipio. Según testigos, los policías se aproximaban a la esquina del establecimiento cuando dos camionetas los interceptaron y, en menos de dos minutos, los agresores abrieron fuego contra la unidad oficial.

Los dos oficiales murieron casi de manera inmediata, mientras que la comandante Monterrosas Apolinar fue trasladada con vida al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la capital poblana, donde falleció a los pocos minutos de ingresar debido a la gravedad de sus heridas.

Finalmente, un día después del hallazgo de las camionetas calcinadas, la SSP informó sobre la detención de Alfonso N., de 26 años, en un operativo realizado en Actipan de Morelos, Acatzingo. El joven portaba un arma de fuego larga y envoltorios con posible droga con etiquetas alusivas al grupo criminal conocido como “Operativa Barredora”, que se adjudicó el ataque en Huixcolotla, por lo que también se investiga su posible participación en el crimen.

