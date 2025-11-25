Martes, noviembre 25, 2025
Detienen a “El Pelón”, el hombre que reclutó a jóvenes implicados en homicidio de Carlos Manzo

Con información previa, la Secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la SSPC, junto con Fiscalía y Policía Estatal capturaron a Herrera Torres por delitos de cohecho y contra la salud. Imagen https://x.com/OHarfuch
La Jornada


Michoacán. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció en sus redes sociales que como parte del Plan Michoacán, fuerzas federales detuvieron a Jaciel Antonio Herrera Torres de 36 años, alias El Pelón, responsable de reclutar a Víctor Manuel Ubaldo Vidales y Fernando Josué Leal Aceves, ambos occisos, quienes participaron activamente en el homicidio de Carlos Manzo.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen” dijo García Harfuch.

Al respeto, la SSPC informó que al continuar con las líneas de investigación sobre el grupo criminal responsable del homicidio de dicho presidente municipal, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar “El Pelón“, quien reclutaba personas en centros de rehabilitación para que posteriormente desempeñaran funciones de sicariato y distribución de droga en la zona.

Detalló que con la información previa, los elementos de la Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y SSPC, junto con Fiscalía y Policía Estatal le dieron seguimiento y en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, capturaron a Herrera Torres por delitos de cohecho y contra la salud.

Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

