Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Detienen a dos custodios de la SSP por intentar meter droga y equipo telefónico a penales de San Miguel y Tepexi

Las detenciones ocurren tras difusión de videos de fiestas y consumo de cerveza dentro del penal capitalino

Isaí Pérez Guarneros

Esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una mujer, identificada como Sandra N., y a un hombre, identificado como Constantino N., quienes fungían como policías custodios de los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, respectivamente, por intentar ingresar droga, sustancias prohibidas y equipo telefónico a los centros penitenciarios.

Las detenciones ocurren a poco más de una semana de la publicación de videos en redes sociales que presuntamente fueron captados al interior del Centro Penitenciario de San Miguel, en los cuales se observa la presencia de cervezas, así como una celebración con mujeres externas al reclusorio.

Durante el cambio de turno de esta mañana, en el que ingresarían ambos agentes, las autoridades detectaron que Sandra N. intentaba introducir prendas de vestir femeninas, sustancias contenidas en tarros de color amarillo y conectores USB para teléfonos celulares.

Te puede interesar: Abundan sobornos a custodios y fuertes intereses económicos en los penales de Puebla: SSP

En tanto, Constantino N. habría utilizado sus pertenencias personales para ocultar aparente droga que presuntamente negociaría al interior del penal de Tepexi de Rodríguez.

Por estos hechos, ambos custodios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la formulación de los delitos correspondientes, mientras que la SSP inició investigaciones internas para esclarecer lo sucedido.

Sobre los videos que mostraron a internos participando en una celebración con cerveza y mujeres externas al centro penitenciario, la SSP informó que continúan las indagatorias y confirmó hace un par de días la identificación de ocho posibles responsables, quienes fueron trasladados al penal de Tepexi de Rodríguez.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, el penal de mediana seguridad de Tepexi posee mejores condiciones para la vigilancia de internos, a diferencia del de la capital poblana, al que ha calificado como el de mayores complicaciones operativas.

Leer más: Difunden video donde custodio del penal de Huejotzingo patea y golpea a un interno

