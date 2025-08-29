Detienen a 16 conductores cuando hacían “arrancones” en la Vía Atlixcáyotl

En una acción conjunta para combatir los arrancones ilegales, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula implementaron un operativo que culminó con el aseguramiento de 16 vehículos en Vía Atlixcáyotl.

El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de actividades que atentan contra la seguridad de automovilistas y peatones.

La zona de Angelópolis y el Bulevar Hermanos Serdán son dos puntos de la ciudad de Puebla donde se tiene identificado que se realizan arrancones, reveló el titular de la SSP, Francisco Sánchez González.

Informó que los vehículos incautados estaban participando en competencias de velocidad clandestinas, una práctica que pone en riesgo la vida de automovilistas y peatones.

Las unidades fueron remitidas a un depósito vehicular para realizar los trámites correspondientes, de acuerdo con el reglamento de tránsito.

El operativo contó también con la participación de la Policía Estatal y de la Dirección de Vialidad Municipal.

La semana pasada, Sánchez González reveló que los arrancones no son un problema exclusivo de la Vía Atlixcáyotl.

El responsable de la seguridad en Puebla dijo que también se identificó la zona de Angelópolis, el Bulevar Hermanos Serdán y el Bulevar Vicente Suárez, cerca de la Unidad Habitacional La Margarita, como otros puntos donde se llevan a cabo estas carreras clandestinas.

Ante esta situación, el funcionario estatal anunció que se reforzarán los operativos para frenar esta actividad ilegal.

Asimismo, informó que se puso en marcha un operativo alcoholímetro coordinado con los municipios de la zona conurbada.

Esta iniciativa surge a raíz de un reciente accidente en la Vía Atlixcáyotl, donde un conductor alcoholizado provocó la muerte de una persona.

El funcionario subrayó la importancia de estas acciones para proteger a la población de los riesgos que representan tanto los arrancones como la conducción bajo los efectos del alcohol.