Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEstado

Detienen a 16 conductores cuando hacían “arrancones” en la Vía Atlixcáyotl

En una acción conjunta para combatir los arrancones ilegales, implementaron un operativo en Vía Atlixcáyotl.
Yadira Llaven Anzures

En una acción conjunta para combatir los arrancones ilegales, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP)  de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula implementaron un operativo que culminó con el aseguramiento de 16 vehículos en Vía Atlixcáyotl. 

El gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de actividades que atentan contra la seguridad de automovilistas y peatones. 

La zona de Angelópolis y el Bulevar Hermanos Serdán son dos puntos de la ciudad de Puebla donde se tiene identificado que se realizan arrancones, reveló el titular de la SSP, Francisco Sánchez González. 

Informó que los vehículos incautados estaban participando en competencias de velocidad clandestinas, una práctica que pone en riesgo la vida de automovilistas y peatones.  

Las unidades fueron remitidas a un depósito vehicular para realizar los trámites correspondientes, de acuerdo con el reglamento de tránsito. 

El operativo contó también con la participación de la Policía Estatal y de la Dirección de Vialidad Municipal.  

La semana pasada, Sánchez González reveló que los arrancones no son un problema exclusivo de la Vía Atlixcáyotl.  

El responsable de la seguridad en Puebla dijo que también se identificó la zona de Angelópolis, el Bulevar Hermanos Serdán y el Bulevar Vicente Suárez, cerca de la Unidad Habitacional La Margarita, como otros puntos donde se llevan a cabo estas carreras clandestinas. 

Ante esta situación, el funcionario estatal anunció que se reforzarán los operativos para frenar esta actividad ilegal. 

Asimismo, informó que se puso en marcha un operativo alcoholímetro coordinado con los municipios de la zona conurbada.  

Esta iniciativa surge a raíz de un reciente accidente en la Vía Atlixcáyotl, donde un conductor alcoholizado provocó la muerte de una persona.   

Leer más: Reduce en 50% los robos a transporte de carga en la autopista México-Puebla: GN

El funcionario subrayó la importancia de estas acciones para proteger a la población de los riesgos que representan tanto los arrancones como la conducción bajo los efectos del alcohol. 

Temas

Más noticias

Internacional

Gustavo Petro despliega 25 mil efectivos en frontera con Venezuela

La Jornada -
Europa Press Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la "militarización" de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría...
Nacional

Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La Jornada -
Lilian Hernández Osorio Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detienen a 16 conductores cuando hacían “arrancones” en la Vía Atlixcáyotl

Yadira Llaven Anzures -
En una acción conjunta para combatir los arrancones ilegales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública y...

En el año suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Yadira Llaven Anzures -
En el estado de Puebla suman 49 intentos de linchamientos, un promedio de un caso por semana, en comparación con 2024, informó este lunes...
00:02:26

En el año, suman 49 intentos de linchamientos; uno por semana: SSP

Yadira Llaven Anzures -
En el estado de Puebla, suman 49 intentos de linchamiento, un promedio de un caso por semana, lo que representa una disminución del...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025