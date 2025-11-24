Detienen a 15 integrantes de banda criminal responsable de múltiples homicidios en Puebla y otros tres estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó esta mañana que en Puebla, así como en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, fueron detenidos 15 integrantes de una célula del crimen organizado dedicada a la comisión de homicidios, el narcomenudeo y el tráfico de armas en estas entidades.

El golpe contra esta estructura delictiva, derivado de diversos cateos realizados de manera simultánea en los cuatro estados, asciende a 97 millones de pesos. En estas acciones fueron decomisadas diversas dosis de droga, siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicación y de cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles.

Aunque las autoridades federales no precisaron las colonias de la zona metropolitana de Puebla donde se efectuaron los operativos, estos hechos se suman a recientes movilizaciones policiacas y ministeriales registradas el jueves pasado en fraccionamientos de Lomas de Angelópolis.

De acuerdo con la versión oficial, los dos principales líderes de dicha red criminal fueron detenidos con base en órdenes de aprehensión. Se trata de Isaí Gabriel N., alias El Carnal, e Ignacio N., alias Pelayo, identificados como los cabecillas de la organización delictiva.

En este sentido, de los 15 detenidos, al menos seis contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, por lo que ya fueron presentados ante las autoridades judiciales para que se determine su situación jurídica en las próximas horas.

En las operaciones participaron integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones de seguridad de cada uno de los cuatro estados.

Lo anterior coincide con la fuerte presencia de estas mismas instituciones el jueves pasado en el fraccionamiento Venetto de Lomas de Angelópolis, donde inicialmente se informó sobre cateos, el aseguramiento de un domicilio y la presunta detención de personas con órdenes de aprehensión.

Pese a la coincidencia de fechas y despliegues recientes en Puebla, las autoridades federales y estatales no han confirmado si el cateo realizado en dicha zona residencial forma parte del operativo simultáneo efectuado en los cuatro estados mencionados.

