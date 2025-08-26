Lunes, agosto 25, 2025
Detienen a 10 por el feminicidio de la niña Dulce en Chalco

Los 10 delincuentes, fueron recluidos en el penal estatal de Chalco donde un juez de control los vinculó a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva. Foto: Cuartoscuro / Archivo
La Jornada


Chalco, Méx. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aprehendió a 10 personas relacionadas con el feminicidio de la niña Dulce, quien murió cuando sicarios rafaguearon el domicilio de sus abuelos, el pasado 11 de agosto.

La dependencia confirmó que el ataque está relacionado con el crimen organizado, pues todos los detenidos son integrantes de una banda con origen en Michoacán.

Elementos de la Policía de Investigación ejecutaron las órdenes de captura, con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad federal y la Secretaría de Seguridad mexiquense.

“Los detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada a actividades de narcomenudeo y otros delitos de alto impacto”.

La madrugada del pasado lunes 11, los sicarios arribaron a una vivienda del poblado de San Pablo Atlazalpan, donde buscaban a un sujeto que habitaba en dicha morada.

“Los agresores ingresaron por la fuerza al tiempo que detonaron sus armas de fuego en contra de la víctima quien falleció de manera inmediata. Tres de los adultos que se encontraban en el lugar resultaron ilesos”.

Se estableció que huyeron en dos autos compactos y una motocicleta. Los primeros detenidos se identificaron como Francisco N alias El Bocho y Marco Antonio N alias El Búho.

Se determinó que el hombre que vivía en la vivienda atacada realizaba actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, y previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor, quienes ya lo habían amenazado.

Las investigaciones también permitieron la posterior captura de César Jair N alias El Güero, identificado como líder de la célula criminal en Chalco, y sus cómplices: Juan Carlos N alias El Chipotles, Maximiliano N alias El Max, Arturo N alias El Ojos de Aguacate, Felipe N alias El Flaco, José de Jesús N alias El Chucho, Xóchitl N alias La Xoch y Nancy Elizabeth N alias La Güera.

“Cabe señalar que diversas notas periodísticas relacionaron los hechos en los que fue privada de la vida la niña con una supuesta deuda contraída por su familia, sin embargo, hasta el momento ningún indicio o información integrados en el expediente de investigación establece esa hipótesis”.

Los 10 delincuentes fueron recluidos en el penal estatal de Chalco, donde un juez de control los vinculó a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva.

Los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra. La FGJEM los considera inocentes hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.

