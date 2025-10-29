Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasEstado

Aplica SMT operativo en Tehuacán contra transporte irregular

Unidades detenidas por la SMT durante el operativo contra el transporte irregular en Tehuacán.
Unidades detenidas por la SMT durante el operativo contra el transporte irregular en Tehuacán.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.– La Secretaría de Movilidad y Transporte detuvo decenas de unidades de transporte público y vehículos que operan para plataformas digitales como Pronto e In Drive, al considerarlas irregulares en el contexto estatal. La acción generó una suspensión parcial del servicio en la ciudad, pues propietarios de otros vehículos decidieron retirarse para evitar multas.

El operativo se realizó en la calzada Adolfo López Mateos y se extendió a distintos puntos de Tehuacán, donde fueron interceptados autos colectivos que circulaban sin placas o documentación necesaria. La SMT mantiene la custodia de los vehículos hasta que los propietarios acudan a regularizar su situación y paguen la multa correspondiente.

La medida responde a la exigencia de taxistas locales, quienes recientemente protestaron para demandar la salida de los vehículos de aplicación que, consideran, afectan su actividad. Pedro López, representante del sector, precisó que las unidades sin papeles se encuentran en proceso de regularización.

La SMT reiteró que las plataforma digitales Pronto e In Drive no cuentan con autorización para operar en Puebla, por lo que todos los vehículos detectados fueron asegurados por condiciones irregulares.

Temas

Más noticias

Nacional

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Nacional

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Con 300 agentes, inicia operaciones este sábado Proximidad Vial en Puebla; las multas para enero

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla pondrá en operación la nueva Dirección de Proximidad Vial a partir del próximo sábado 1 de noviembre, con un cuerpo...
00:02:26

SMT admite problemas para cubrir pagos de unidades eléctricas; anuncia reestructuración de créditos

Yadira Llaven Anzures -
La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, reconoció públicamente que los transportistas que adquirieron las nuevas unidades eléctricas e híbridas, en...
00:01:30

Bloquean taxistas la autopista Cuacnopalan–Oaxaca para exigir el retiro de aplicaciones de transporte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Luego de más de cinco horas de bloqueo en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la carretera federal México-Veracruz, por parte de taxistas de este municipio,...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025