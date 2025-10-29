Aplica SMT operativo en Tehuacán contra transporte irregular

Tehuacán.– La Secretaría de Movilidad y Transporte detuvo decenas de unidades de transporte público y vehículos que operan para plataformas digitales como Pronto e In Drive, al considerarlas irregulares en el contexto estatal. La acción generó una suspensión parcial del servicio en la ciudad, pues propietarios de otros vehículos decidieron retirarse para evitar multas.

El operativo se realizó en la calzada Adolfo López Mateos y se extendió a distintos puntos de Tehuacán, donde fueron interceptados autos colectivos que circulaban sin placas o documentación necesaria. La SMT mantiene la custodia de los vehículos hasta que los propietarios acudan a regularizar su situación y paguen la multa correspondiente.

La medida responde a la exigencia de taxistas locales, quienes recientemente protestaron para demandar la salida de los vehículos de aplicación que, consideran, afectan su actividad. Pedro López, representante del sector, precisó que las unidades sin papeles se encuentran en proceso de regularización.

La SMT reiteró que las plataforma digitales Pronto e In Drive no cuentan con autorización para operar en Puebla, por lo que todos los vehículos detectados fueron asegurados por condiciones irregulares.