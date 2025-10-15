Miércoles, octubre 15, 2025
Detienen en Guadalajara al empresario poblano Nazario Ramírez, presunto operador del CJNG en Oriental

Nazario Ramírez, empresario del transporte detenido por la FGR por presuntos vínculos con el CJNG en actividades de extorsión y narcomenudeo.
Isaí Pérez Guarneros

El empresario Nazario Ramírez, dirigente del Frente Transportista en Jalisco, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, tras ser identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades delictivas en el municipio de Oriental, Puebla, así como en el propio estado de Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Ramírez estaría involucrado en los delitos de extorsión y narcomenudeo en ambas entidades. En el operativo fue detenido junto con otros dos hombres, Juan Martín Espinosa y Jorge Octavio Quezada, también vinculados con el mismo grupo criminal.

Las indagatorias apuntan a que el empresario, originario de Oriental, habría establecido alianzas con políticos y empresarios tanto de dicho municipio como de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para llevar a cabo las operaciones ilícitas que se le atribuyen.

Apenas tres días antes de su captura, Nazario Ramírez asistió al informe del primer año de labores del alcalde de Oriental, el morenista Fidel Flores Concha, quien durante su discurso reconoció públicamente el apoyo que el empresario había brindado al municipio en materia de obra pública.

“Saludo con mucho respeto y gran aprecio a un hombre que ha puesto en diversas ocasiones su granito de arena en nuestro municipio, al licenciado Nazario Ramírez Ramírez. Gracias por ser parte de este gran equipo”, expresó el edil durante el acto oficial.

Por su parte, Ramírez reconoció que su respaldo reciente se centró en la construcción de un campo de fútbol en un predio que se encontraba en condiciones de abandono.

Durante la detención, autoridades estatales de Jalisco y federales ejecutaron cateos en tres domicilios relacionados con el empresario, donde aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles de distintos calibres, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, además de diversos teléfonos celulares y cinco vehículos, uno de ellos blindado.

