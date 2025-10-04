Detiene FGE a joven que presuntamente hizo amenazas en redes sociales vs. comunidad BUAP

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó esta noche sobre la detención de un joven presuntamente vinculado a publicaciones en redes sociales en las que amenazaba a integrantes de la Facultad de Cómputo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Las autoridades agregaron que el muchacho fue aprehendido en posesión de un arma de fuego.



La captura se realizó tras investigaciones de la Policía Cibernética de la SSP y labores de inteligencia de la FGE; un juez de control autorizó una orden de cateo que permitió el aseguramiento en el domicilio del presunto responsable, donde también se localizaron dispositivos electrónicos y “evidencias gráficas” relacionadas con las publicaciones. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal conforme al debido proceso.



Según las denuncias presentadas por integrantes de la comunidad estudiantil, el arrestado -identificado como miembro de la comunidad “Incel”- difundió en Instagram imágenes del arma y mensajes en los que advertía represalias por supuestas ofensas y discriminación por su condición personal.



Las autoridades universitarias, en coordinación con las fuerzas estatales y municipales, implementaron revisiones en instalaciones y solicitaron apoyo de unidades caninas para reforzar la seguridad tras la difusión de las amenazas.

El perfil que difundió las amenazas se identificaba como afín a la denominada subcultura “incel” –acrónimo en inglés de “involuntary celibate” (célibe involuntario)– término que en diversos casos mediáticos se ha asociado a discursos de odio y violencia digital.