Detiene la FGE a 3 exregidores de Ciudad Serdán tras la aprehensión del exalcalde Juan Navarro

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos exregidoras y un exregidor de la administración municipal 2014-2018 del municipio de Ciudad Serdán, que se suman a la detención del exalcalde Juan Navarro Rodríguez ocurrida el martes, por actos de corrupción.

Los exintegrantes del cabildo aprehendidos fueron identificados como María del Rosario Caballero Sánchez, María Eva Cruz Brenes e Irving Alberto Bello Vázquez, de extracción priista.

“Al investigar hechos de corrupción de la administración 2014-2018 en Ciudad Serdán, la @FiscaliaPuebla cumplió órdenes de aprehensión contra 2 ex regidoras y un ex regidor. Por el mismo caso, como se informó, se ejecutó mandamiento judicial de captura contra el ex edil Juan N.”, difundió el organismo a través de su cuenta de twitter.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones, María del Rosario Caballero fue detenida en el mismo municipio afuera del negocio denominado Baratodo, este miércoles; en tanto que María Eva Cruz también fue detenida en Ciudad Serdán pero aún no hay datos de Irving Bello.

La noche del martes fue detenido Juan Navarro por agentes de la FGE, siete meses después de que fue acusado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de simular operaciones fiscales mediante las que habría desviado recursos públicos estimados en unos 600 millones de pesos.

La FGE informó que el expresidente municipal, de extracción priista, fue aprehendido bajo los cargos de uso indebido de funciones y abuso de autoridad.

Sin embargo, sobre el político también pesa una acusación por parte del gobierno del estado por incurrir en diversas irregularidades administrativas entre las que destaca la privatización de una central de abasto que fue construida con recursos públicos.

De acuerdo con la denuncia que la ASE presentó en abril de 2022, Navarro Rodríguez utilizó 10 empresas inexistentes para simular operaciones fiscales y así desviar recursos públicos que se estiman en 600 millones de pesos.

Entre las empresas fantasma utilizadas se encuentran: Consorcio Urias de Puebla S.A. de C.V., Cooperativa Agraria Alfagra S.P.R. de R.L., Baupre Networks S.C., Galablock S.A. de C.V. y Operaciones Henkel S.A. de C.V.