Detenido en asalto a marisquería El Timón sería parte de banda ligada a robos en restaurantes de la capital: SSC

El hombre que fue sometido y golpeado por trabajadores y comensales tras intentar asaltar la marisquería El Timón la noche del domingo estaría vinculado con al menos dos robos perpetrados previamente en restaurantes de la colonia La Paz, de acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla.

Las indagatorias refieren que el detenido formaría parte de una banda dedicada al robo de negocios de comida que opera en diversas colonias de la capital. En particular, se le relaciona con el asalto al restaurante Amorcito Corazón, registrado el sábado 30 de agosto en la misma zona.

La captura fue posible gracias a la reacción de los comensales y trabajadores de El Timón, quienes lograron desarmarlo y someterlo tras irrumpir en el negocio junto con un cómplice.

De acuerdo con el testimonio de Eduardo Morales, empleado del restaurante, alrededor de las 22:30 horas del domingo dos hombres vestidos con playeras y pantalones negros ingresaron al establecimiento ubicado sobre la avenida Margaritas 232, entre las calles Dalias y Del Lago, en la colonia Bugambilias.

Uno de ellos, que llevaba cubrebocas, coincidía con la descripción de los delincuentes que han asaltado restaurantes en la colonia La Paz.

Te puede interesar: Dos hombres armados asaltan a comensales de un restaurante en la colonia La Paz de la capital

Con un arma de fuego, los asaltantes encañonaron a los trabajadores y clientes para exigirles sus pertenencias. Alcanzaron a despojar a dos personas de sus teléfonos celulares, pero en un descuido del sujeto armado, las víctimas se abalanzaron sobre él y lograron quitarle el arma.

El cómplice, al percatarse de la reacción de los presentes, huyó de inmediato, mientras en el restaurante se desataba un forcejeo que terminó en golpiza contra el presunto ladrón.

Según el relato del trabajador, el delincuente alcanzó a tomar un cuchillo de la cocina para intentar defenderse, pero no pudo escapar de los hombres enardecidos.

Vecinos presenciaron cómo el sujeto fue sacado a golpes del establecimiento y quedó tendido sobre el asfalto de la avenida Margaritas, en medio de un charco de sangre. De inmediato, solicitaron apoyo al 911.

Minutos después de las 23 horas se desplegó un fuerte operativo con agentes de la SSC y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes intervinieron para separar al presunto asaltante de las personas que lo seguían agrediendo.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendieron al detenido en el lugar y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital de la zona, bajo custodia de la Policía Municipal.

La SSC confirmó que, aunque el hombre se encuentra en recuperación, será puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Además, la corporación recalcó que forma parte de una línea de investigación sobre una banda dedicada a asaltos en restaurantes de colonias como La Paz, donde recientemente se han reportado hechos similares.

Finalmente, el trabajador que brindó su testimonio no pudo precisar si el cómplice que huyó logró llevarse los dos teléfonos celulares sustraídos en los primeros instantes del asalto. Hasta ahora, las autoridades no han logrado su localización ni detención.

Leer más: Comensales frustran intento de asalto a marisquería en la colonia Bugambilias