AMENAZA CONTRA LOS PUEBLOS

La detención de Renato Romero hecha por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, acatando velozmente una denuncia de Concesiones Integrales, debe entenderse en primer lugar como una amenaza contra los crecientes y vigorosos movimientos auténticamente populares y sus dirigentes, quienes se oponen al uso arbitrario y abusivo de sus territorios para extraer el agua del acuífero con el fin de satisfacer la creciente demanda del líquido que la capital poblana exige, especialmente las colonias con mayores capacidades económicas y a empresas como Femsa/Coca Cola y las de varias zonas industriales.

La semana del 23 al 29 de junio, los habitantes de San Buenaventura Nealtican realizaron movilizaciones para conseguir que el agua que se extrae en su municipio desde 1994, deje de llevarse a Puebla capital, no renovando las concesiones. El lunes 30 se llevó a cabo una asamblea que acompañó la reunión de Cabildo abierto, inédita sesión que culminó con el acuerdo de que la autoridad municipal actual debiera respetar los acuerdos de la asamblea de todos. Ese mismo día, precisamente, mientras se desplazaba a dicha asamblea, la FGE detuvo a Romero. No parece una casualidad. Los pobladores supieron a tiempo de esta detención.

Concesiones Integrales o Agua de Puebla, es una empresa llena de irregularidades desde el momento en que Rafael Moreno Valle les otorgó la concesión, antes de abrirla a concurso, y cuyos accionistas actuales y las proporciones de ellos, también son un misterio. El 3 de febrero de 2025 la empresa publicó que nombró al exdirector de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch Bragado, como su nuevo director en Puebla. Se apreció enseguida las nuevas acciones de la firma que sin duda pretenden resolver los graves problemas que tiene, sobre todo en materia de abasto del líquido, –era además tiempo de secas– por lo que procedieron a buscar una mayor cantidad de flujo de los pozos existentes y de nuevos, muchos de los cuales fueron detectados, denunciados y hasta bloqueados por habitantes de los lugares donde estaban. Dicen que Bosch logró en Saltillo desmontar las principales movilizaciones que se opusieron a la privatización del agua, pero le será muy difícil lograrlo en Puebla por que el problema es mucho mayor y la gente, indómita. La liberación de Renato Romero demuestra este hecho; poco tiempo le duró el gusto a Bosch de su amenaza a los pueblos y hasta puede ser que le esté saliendo el tiro por la culata.

El gobierno de Alejandro Armenta no puede mirar para otro lado ni asegurar que se trata de un asunto entre particulares y responsabilidad de los jueces y la FGE la aprehensión de Romero. No basta con que haya solicitado a la FGE atender los derechos del detenido y, seguramente, propiciar su liberación. Se trata de un problema enorme, porque en la ciudad capital se demanda cada día más agua y quienes más padecen son las colonias populares; la gente que habita sobre el castigado acuífero ya no está dispuesta a seguir padeciendo carencia del líquido para que Lomas de Angelópolis y la Coca Cola estén bien abastecidas. Es un asunto, desde hace tiempo, de seguridad nacional, por lo que el gobierno federal debe intervenir en serio. Las propuestas conocidas de la Comisión Nacional del Agua no son más que paliativos para un problema mayor, al punto de convertirse en calamidad. Mientras no se enfrente con perspectiva de futuro el tema de las fuentes de abastecimiento, los problemas irán creciendo. La extracción de agua con pozos debiera ser una medida de segunda instancia, pero se volvió un gran negocio. Se debería contar con embalses en las partes altas de las regiones para abastecer a las ciudades, como se hace en los países avanzados; deberían, en todo caso, propiciar la recarga de los acuíferos, como lo demuestran los compañeros campesinos en los Valles Centrales de Oaxaca. El mayor drama ocasionado por la extracción de agua de los acuíferos es el que se vive en la parte oriental de la cuenca de México, por si hubiera que ilustrar la demencia humana.