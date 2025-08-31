Policía detiene a cuatro mujeres que dañaron la Fuente de San Miguel a martillazos

Cuatro mujeres integrantes de la colectiva Morras Histéricas e Históricas fueron detenidas la tarde de este viernes por la Policía Estatal, luego de que presuntamente dañaron a martillazos la Fuente de San Miguel, ubicada en el zócalo de Puebla.

La detención se registró alrededor de las 15 horas, cuando agentes acudieron al lugar tras ser alertados de que un grupo de manifestantes golpeaba la estructura con martillos.

De acuerdo con testimonios, algunos transeúntes intentaron detener la acción de las jóvenes, lo que derivó en un enfrentamiento verbal y físico con las integrantes de la colectiva. Posteriormente, los uniformados aprehendieron a cuatro mujeres presuntamente relacionadas con los daños al monumento.

Según el reporte de las autoridades municipales, la fuente presentó desprendimientos en varias secciones, alteraciones en un injerto previamente restaurado, agua teñida con colorantes y pintas con pintura en el tazón externo.

Ante ello, la Gerencia del Centro Histórico informó que interpondrá una denuncia para la evaluación y seguimiento de los hechos registrados esta tarde.

Las mujeres formaban parte de una marcha convocada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la cual partió desde la Comisión de Búsqueda del Estado y culminó en el zócalo capitalino.

Durante la jornada, los colectivos participantes insistieron en la exigencia de justicia y en la atención a la crisis de desapariciones forzadas que enfrenta el país, recordando que esta conmemoración se lleva a cabo también en otras entidades y a nivel internacional.

