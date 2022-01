Tras detención de Facundo Rosas confirma AMLO que sigue abierta la investigación “Rápido y Furioso”

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes que la investigación del operativo “Rápido y Furioso” “sigue abierta” y que la Fiscalía General de la República (FGE) ya informó a Estados Unidos sobre la detención del exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas.

Además, confirmó que el excomisionado de la Policía Federal “era parte de un grupo que actuó cuando el operativo de Rápido y Furioso del gobierno de Felipe Calderón se permitió a una de las agencias de Estados Unidos introducir armas”.

Durante la conferencia mañanera, refirió que la investigación del caso “Rápido y Furioso” continúa abierta, debido a que el motivo por el que cientos de armas ingresaron a México fue de manera ilegal y estas fueron usadas por organizaciones delictivas.

“Se supo que la delincuencia tuvo toda la información; era la época en que García Luna era secretario de Seguridad Pública. Entonces en vez de ser algo benéfico, se convirtió en una tragedia”, señaló López Obrador.

Agregó que las armas fueron utilizadas para asesinar a personas en México y también a extranjeros.

“Por eso la investigación está abierta y presuntamente en ese grupo, participó este señor (Facundo Rosas) junto con otros. Eso es lo que puedo comentar”, aseveró.

Dijo que, tras la detención de Facundo Rosas, la FGR liberó más órdenes de aprehensión.

“Es interesante porque este expediente en su momento se archivó, no solo en México sino en Estados Unidos y se mintió que las altas autoridades no sabían, y ya poco a poco se ha ido conociendo que fue una acción concertada de esto que sucedía antes, que no se respetaba nuestra soberanía”, declaró.

Ayer jueves Facundo Rosas fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) por atropellar a una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón.

Posteriormente, fue traslado al hangar de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para ponerlo a disposición de las autoridades responsables.