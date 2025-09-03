Miércoles, septiembre 3, 2025
Detienen a “El Padrino”, presunto líder de “Los Toscano”, ligados al doble homicidio en Los Lavaderos

Isaí Pérez Guarneros

Julio César N, alias “El Padrino”, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), cuando circulaba en un vehículo Audi sobre la avenida San Ignacio, en la colonia Barrios de Arboledas de la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades estatales, “El Padrino” es identificado como presunto líder de la banda criminal “Los Toscano”, a la que se le atribuye el homicidio de dos personas durante la balacera registrada el pasado 29 de mayo en el tianguis Los Lavaderos, hecho en el que también resultó herida una menor de edad.

La SSP informó que al momento de su detención el presunto delincuente viajaba en un Audi gris con placas del estado de Veracruz y llevaba consigo un arma de fuego calibre 380 con 18 cartuchos útiles, así como 67 bolsas de plástico transparente con cristal o metanfetamina, 55 dosis de cocaína y un envoltorio con marihuana.

Según las investigaciones ministeriales, Julio César N estaría también involucrado en actividades de narcomenudeo en la zona centro y sur de la capital poblana.

En este sentido, la banda de “Los Toscano”, que presuntamente dirige, habría realizado al menos 40 detonaciones de arma de fuego el 29 de mayo en las inmediaciones del tianguis Los Lavaderos, en un enfrentamiento por el control de la venta de droga con otro grupo delictivo conocido como “El Chupón”.

Sobre estos hechos, la noche del jueves 29 de mayo un grupo de “Los Toscano” habría llegado a bordo de varias camionetas al tianguis ubicado en la colonia Moctezuma de la capital, donde accionaron armas de fuego en contra de sus rivales.

A consecuencia de la balacera, dos hombres identificados como José Manuel, de 47 años, y Alejandro, de 39 años, perdieron la vida.

Actualmente, “El Padrino” se encuentra a disposición de la autoridad ministerial, que en un plazo de 72 horas lo presentará ante un juez de control para definir su situación jurídica.

