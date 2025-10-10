Detención del socio Miguel Ángel no paraliza la operación del Consorcio SRS, sostuvo líder de avicultores

Tehuacán. La detención de Miguel Ángel, socio del consorcio Socorro Romero Sánchez (SRS) y heredero de su fundadora del mismo nombre, no afecta a la compañía, sostuvo el representante de los avicultores en Tehuacán, Jorge García de la Cadena Romero, quien precisó que la empresa mantiene su funcionamiento de manera normal, ya que su estructura operativa no depende de los socios directamente sino de la labor coordinada de los trabajadores que hacen lo que les corresponde en sus diferentes áreas de responsabilidad.

Miguel Ángel fue detenido por denuncias en su contra interpuestas por sus propios familiares, esto por la disputa de la herencia que asciende a más de 600 millones de dólares, situación por la que en la audiencia inicial se le formuló imputación por el delito de fraude y el juez determinó dictarle prisión preventiva oficiosa por un máximo de dos años.

Su detención generó preocupación entre los trabajadores de las empresas que conforman el consorcio, entre las cuales se encuentran empresas avícolas, porcícolas, una planta de alimento, una planta industrial de huevo, así como un rastro y sala de corte.

Al respecto, el representante de la Unión de Avicultores descartó que esa situación legal de Miguel Ángel pueda afectar a las empresas o a los más de 2 mil trabajadores, pues señaló que a estas las manejan los directores generales, los directores de plantas productivas, los médicos veterinarios y el personal encargado de áreas, pero los asociados son personas morales que no se involucran en el tema productivo.

Consulta: Avicultores de Tehuacán piden a Alejandro Armenta reforzar seguridad en la región

De manera más contundente expuso que quienes hacen producir las plantas son todos los trabajadores que día a día se presentan para cumplir con sus deberes, dando de ese modo el verdadero valor a la empresa mientras que los consejos directivos cumplen con su parte de aportar planes, elaborar proyectos y dar directriz para alcanzar los objetivos.

“El dueño no está en las granjas vacunando animales, no está repartiendo huevo”, expuso al tiempo de indicar que no es la primera empresa en la que hay un asociado con problemas legales, al tiempo de indicar que seguramente todo se resolverá.

Luego de que en días pasados se le dictó la prisión preventiva oficiosa, el domingo se continuará con la audiencia inicial, donde probablemente el juez de control defina si lo vincula a proceso.

Puedes leer: Avicultores poblanos buscan exportar a Estados Unidos y producir maíz forrajero en México