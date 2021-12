Detectan irregularidades en obras realizadas por el pasado ayuntamiento de Tehuacán

Tehuacán. En el análisis que se hace de la entrega – recepción del ayuntamiento, se desprende que hay varias obras realizadas por la pasada administración municipal que no cumplieron con los estándares de calidad.

Lo anterior dio a conocer el regidor de Obras Públicas, Juan Carlos Hernández Ramírez, quien resaltó que hay observaciones leves, pero en otras el asunto podría implicar que las instancias estatales determinen lo procedente.

El regidor dio a conocer que aún están dentro del tiempo de análisis y la posibilidad de convocar a los exfuncionarios para pedirles explicación sobre los aspectos confusos que se encontraron, lo cual seguramente se hará en próximos días, a fin de que exista claridad sobre los expedientes y los trabajos.

- Anuncio -

Dejó claro que los exfuncionarios ya no pueden anexar ninguna documentación, ya que el tiempo para ello ya se venció; únicamente se les solicitará aclarar las dudas de lo ya existente en los expedientes que tengan alguna inconsistencia.

En algunos casos, dijo, se trata de temas administrativos y otros tienen que ver con la ejecución de las obras, dente de las cuales no se cumplió con los estándares de calidad o con las especificaciones asentadas dentro del proyecto, todo lo cual se debe dejar muy claro para evitar problemas posteriores.

Dejó claro que las fallas se reportarán, tal como lo marcan los tiempos legales, ante la Auditoría Superior del Estado, ya que el ayuntamiento actual no puede dejar pasar las irregularidades detectadas.

Indicó que existen trabajos en los cuales es posible recurrir a la fianza por vicios ocultos que toda constructora debe dejar, a fin de que cualquier falla en la obra se logre reparar con ese recurso.

Por lo que toca a la construcción de los edificios para las presidencias auxiliares en San Diego Chalma y Santa Cruz Acapa, el regidor manifestó que sigue bajo análisis cada caso para decidir si se retoman loa trabajos.

Fue necesaria la contratación de un laboratorio externo para determinar la calidad del trabajo, esto porque “no podemos retomar situaciones que son responsabilidad de exfuncionarios o de las empresas”, remató.

Está culminando el proceso de entrega que marca procedimientos para aclarar aspectos confusos o de algún documento o algo más, pero ya no pueden aportar más documentación. Las presidenciales auxiliares se analizan cada una por separado porque no se terminó en tiempo y forma, entró un laboratorio externo a revisar las obras para verificar calidad, ya que no podemos retomar situaciones que son responsabilidad de ex funcionarios o de las empresas.