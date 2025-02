Detectan indicios de playas de un antiguo océano en el planeta rojo

Washington. Los datos del radar de penetración en el suelo obtenidos por el rover chino Zhurong rebelaron bajo la superficie marciana indicios de lo que parecen playas arenosas de la costa de un gran océano que pudo haber existido hace mucho tiempo en las llanuras septentrionales de Marte.

Los hallazgos son las pasadas pruebas que indican la existencia de este hipotético océano, llamado Deuteronilus, hace aproximadamente entre 3 mil 500 y 4 mil millones de años, una época en la que Marte –ahora frío y desolado– poseía una atmósfera más densa y un clima más cálido.

Según los científicos, un océano de agua líquida en la superficie marciana podría haber albergado organismos vivos, al igual que los mares primigenios de la Tierra.

El rover, que funcionó entre mayo de 2021 y mayo de 2022, recorrió aproximadamente 1.9 kilómetros en una zona que presenta rasgos superficiales que sugieren la existencia de una antigua costa. Su radar de penetración en el suelo, que transmite ondas de radio de alta frecuencia que se reflejan en el subsuelo, sondeó hasta 80 metros por debajo de la superficie.

Las imágenes de radar detectaron capas subterráneas de 10 a 35 metros de espesor de material con propiedades similares a la arena, todas ellas inclinadas en la misma dirección y con un ángulo similar al de las playas de la Tierra, justo debajo del agua, donde el mar se encuentra con la tierra.

Los investigadores cartografiaron estas estructuras en 1.2 kilómetros durante la trayectoria del rover.

La superficie marciana ha cambiado drásticamente durante 3 mil 500 millones de años, pero gracias al radar de penetración en el suelo hemos hallado pruebas directas de depósitos costeros que no eran visibles desde la superficie , explica HAI LIU , científico planetario de la Universidad de Cantón y miembro del equipo científico de la misión china Tianwen-1, que incluyó el rover.

En la Tierra, los depósitos de playa de este tamaño habrían necesitado millones de años para formarse, según los investigadores, lo que sugiere que en Marte había una masa de agua grande y longeva con una acción de las olas que distribuía los sedimentos arrastrados hasta ella por los ríos que fluían desde las tierras altas cercanas.